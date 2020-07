Del saque somos carnecita... La única, la inigualable, la mejor de todas, es un personaje de aquellos. Yo, si fuese productor, presentaría un proyecto de su vida a Netflix. Fácil paso las 10 temporadas y la serie sería más vista que la ‘Casa de papel’. Lo que más me gusta es que siempre tiene la precisa, su descarte y ‘barreta’. Ahora salió con que el ‘cacharrerito’ es de su barrio. Hace diez años lo veía con uniforme de colegio y ni lo jalaba como movilidad. Así que el chamaco que no se coma la cabeza ni se la crea. Las cosas claritas. Dame que te doy y más pallares con tallarines. Muchos peloteros antes de los 30 años se retiraron del fútbol por no tener tranquilidad emocional. Pregúntale al ‘Murciélago’. Sí, señores...

Todo se sabe. Ya me contaron que ‘Mechita’ está molesta con el ‘Chato con pinta del ‘Chavo’ y le encanta la chicha. Ella, que es su ‘caja fuerte’, la que ponía su nombre para alquilar el depa en Miraflores, le pidió un centro para cubrir los gastos de su casa y él le respondió que no podía, porque estaba ahorrando. La chica anda resentida porque siempre ‘pepeó’ y lo tilda de malagradecido. Reniega porque es recontra paganini con los materiales y no apoya a los amigos. Curuju...

El ‘Pepón’ es más duro que popó de muñeca. Su descubridor, un tío que anda con problemas económicos, le escribe en el ‘wasap’ y nada de nada. Lo peor es que lo lee, pero nada de decirle si puede o no. Tiene a la angustia al hombre que lo llevó a la ‘Franja’. A veces hasta 100 soles te salvan la olla por unos días. Quiero pensar que ha cambiado de número o ya lo agarró de caserito. Así es...

Me avisan que el ‘Tata’ Reyes tenía dolor de cuerpo y de cabeza, le ardía la garganta y tenía vómitos. Se fue apurado a hacerse un descarte serológico y salió negativo. Al final, lo que tiene es un proceso bronquial y ya empezó su tratamiento. Vale... Me voy, soy fuga.