Del saque somos carnecita... Leí la entrevista a ‘Puchungo’ y la firme que el chalaco tiene mucha razón cuando dice que el ‘partidor’ no puede ser buena persona. Esos tipos están por todos lados, pueden caminar contigo, ser tus compañeros en la oficina, fingir ser tus amigos y parecer buenitos, pero llevan ese bicho en la sangre. Son peores que el coronavirus, te tumban sin que te des cuenta. No hay mascarilla, vacuna o medicina para cuidarse de esos individuos. Para un ‘causa’, tu pareja es ‘hombre’. No se le mira, no se llama ni se le ‘tira maicito’ por Facebook ni WhatsApp. Por eso, mis amigos son contaditos, únicos, exclusivos. Los demás, conocidos de la vida, los que encontré en la ruta. Así de simple. Y no va cher...

Ya me contaron que el zambito que le gustaba hacer encerronas con chibolas con DNI amarillo, está correteando a una venezolana que en su currículum tiene a varios chicos reality y en un ‘sillón’ tiró en cancha a todo el mundo. Dicen que el pelotero le ha prometido que apenas abran el aeropuerto se la llevará con él. Cuidadito que esa ‘geba’ es especialista calificando tu rendimiento y después no tiene reparos en contarlo a los cuatro vientos. Curuju...

Hay un runrún que el ‘Fondo de la Vicky’ ya empezó a mirar mal al ‘colocho’ que fue futbolista y ahora es gerente. Saben que cuando buscan un jugador, él llama a sus amigos empresarios, pero si aparecen otros candidatos los ignora, los pasea y los deja ir como ha sucedido con ese parrillero que los dejó tirando cintura y prefirió quedarse a jugar en los ‘Cuervos’ de su país. Asuuuuu...

Así que el arquero ‘Rusito’, por razones de chamba, se tuvo que separar de su amada y ahora ella está en Lima y él en Trujillo. Dicen que la muchacha lo llama todas las tardes, le pide videollamadas, pero no para verlo a él, sino a ‘Sarita’, la perrita que ella llevó cuando estuvieron juntos en Chimbote. Después de ver a la cachorra y mandarle besos, le dice chau al portero y corta en ‘one’. Noooooo...

El que necesita ayuda con urgencia es Eder Ríos, que defendió al Atlético Chalaco y jugó la Libertadores con el ‘León Porteño’. Está internado en el Hospital ‘Negreiros’ infectado con el maldito Covid-19 y necesita el apoyo de todos. Su esposa anda desesperada para que el popular ‘Échame agua’ sea trasladado a otro lugar. El hombre urge de la solidaridad de los amigos que jugaron con él. Así es... Me voy, soy fuga.