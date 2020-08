Del saque somos carnecita... La verídica que hay jugadores nacidos para brillar y llevar a un equipo a la gloria. Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan. Hoy es el momento de Neymar. En 2017 dejó al Barcelona para liderar el proyecto y hacer historia con PSG. Se fue Cavani y quedó como ‘estrella’. Tres años después está a un paso de lograr lo que se propuso: darle su primera Champions al club.

El brasileño tiene alegría, juego, magia, se divierte en la cancha y de eso se han contagiado Mbappé, Di María, Marquinhos, Thiago Silva, Leandro Paredes. ‘Ney’ anda con su parlante a todos lados, hace bailar a Mbappé, pone ‘chapas’ a sus compañeros y se ha puesto como líder del equipo. Durante una década se gastaron casi mil millones de euros en fichajes y el PSG no pasaba de ser un cuadro de media caña. Hoy tiene todo para alzar su primera ‘Orejona’ y dejar de ser chico para convertirse en grande. Así es...

No pude ir al Estadio Nacional a ver el Sport Boys con Cristal por los protocolos de seguridad, pero lo que vi por televisión me ratifica que la ‘Roca’ está para jugar en su casa de playa. Fue un portón abierto para los atacantes celestes y hasta se mandó con un ‘autogolazo’. Creo que desde que lo grabaron ajustando a un seguridad ha quedado traumado, porque ayer no le entró fuerte a ningún rival.

Esa defensa rosada fue una coladera. Los rimenses Herrera, Marchán y Corozo, sin mostrar mucho, hicieron la fiesta. Interesante lo del volante venezolano, quien con más continuidad puede convertirse en figura de nuestro torneo donde hay muchos ‘troncos’ y ‘tortugas’. Ya tengo ganas de ver el Cristal-Alianza de la próxima fecha. Curuju...

Ya me contaron que el chato de la selección tenía una oferta de varios ceros en una Liga donde juegan futbolistas que están con un pie en el retiro. Pero cuando lo comentó en San Luis le pusieron mala cara, le dijeron que allí su juego descendería y no lo iban a llamar a la bicolor. El hombre entendió, porque sabe que la selección te vende y, si no se pone las pilas, puede terminar mal. Asuuuuu...

Así que ‘Iván Cruz’ no es gil. Para quedar bien con sus nuevos patrones, maletea duro a los anteriores administradores y ya no se acuerda de que fueron ellos los que lo pusieron por el tío ‘Goyo’. Lo malo es que por pasar franela se ha olvidado de reclamar las deudas al plantel, que sigue sin cobrar. Así no es... Me voy, soy fuga.