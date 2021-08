Del saque somos carnecita... Soberbio el debut de mi caudillo Luis Guadalupe en su programa ‘La fe de Cuto’ en la web de Trome. Demostró que después del fútbol hay vida y no tiene techo. Es un tipo emprendedor, luchador y le sobra calidad como ser humano. Primero, segundo, tercero y cuarto es su viejita y por eso es de los míos. Somos mamitis al mango. Es el nuevo showman del Perú. La primera invitada fue la ‘Blanca de Chucuito’ que es buena onda con el diario y chalaca mil por ciento. Solamente puedo decir que es la más grande de todas. Ni el polígrafo le hace cosquillas. No me pregunten mas. Sí, señores...

Una de dos. El ‘Rei’ se quiere comprar un fierrazo o las monedas ya no le alcanzan para la gasolina de 98. Puso a la venta su ‘Meche’ y a cada rato mira el fono para ver si lo han timbrado. La neta es que ya no tiene los mismos ingresos que antes y ese auto es peor que mantener a la ‘Muñeca plástica’ que dice ‘next’. El mantenimiento, el lavado, todo es caro. Fue muy mano abierta cuando estuvo ganado y ahora la billetera ha perdido varios ‘kilitos’. Nooooooo...

Hay cosas que nadie entiende en el equipo de la franja. Un chico estuvo cobrando su sueldo sin haber jugado los últimos años y a las justas entrenó con la reserva. Lo más gracioso es que el entrenador que lo llevó se echó grasa y dijo que no lo recordaba. Lo tengo volteado a ese técnico que chapa la ruta a la ‘Calera’. Huuuummm...

El ‘Conejo gordo’ es un caso de aquellos. Me pasan la voz que busca cobrar hasta por saludar en el ascensor. Su nueva visión es que vuelva ya el fútbol de menores porque se ha presentado un business. Asuuu...

Me voy, soy fuga.