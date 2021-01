Del saque somos carnecita... La firme que el ‘Cabezón’ es antipático, pero se ha ganado un nombre en la tierra del ‘Chavo’ y eso se debe a su trabajo. Ahora se pondrá el buzo de un grande: Cruz Azul. Al peruano lo ven como ‘brujo’, pues acabó con 73 años de Bolognesi sin ir a un torneo internacional, cortó 34 años de Melgar sin ser campeón y esta vez llega a un club donde fue ídolo como jugador.

Hace unos años se cruzó con ‘Rafa’ Márquez, uno de los más rankeados en el fútbol azteca que ganó la Champions con Barcelona y jugó cuatro mundiales. El charro lo reconoció, se le acercó y le dijo que de chico era su ídolo y le regaló una camiseta. Muchos lo ven como un posible sucesor de Gareca en la selección y ojalá le vaya bien y abra las puertas a más compatriotas. Sí, señores...

Me cuentan que ‘Aladino’ ya se cansó de estar arrimado en Turquía y le dijo a su empresario que empiece a estudiar ofertas de Arabia y Dubái. Al volante lo piden hace tiempo por esos lares, pero quería sacarse el clavo en un fútbol más competitivo.

Ahora la cosa cambió. Ya tiene 30 cheques, las ‘llantas’ se desgastan y los ceros se acortan en la cuenta corriente. Sabe que jugar junto a los ‘camellos’ es asegurar el futuro. Lo malo es que el ‘Tigre’ le podría bajar el dedo y eso que es su ‘padrino’. Curuju...

La firme que ‘El hijo de la novia’ empezó mal el año. Lo borraron del equipo del final de la Javier Prado, porque ‘Iván Cruz’ ya le había dicho: ‘Tu carrera o tu vida sentimental’. El muchacho prefirió lo segundo. A los 23 años sigue sin despegar. Hummm...

Ya me contaron que el ‘Matador de cucarachas’ tiene una ‘jatazo’ en su tierra que es la envidia de políticos y deportistas. La propiedad cuenta hasta con habitaciones para perros y gatos, y no tiene problemas en decir que todo se lo ganó chambeando como representante.

Lo que no cuenta es que saca técnicos de los clubes y coloca a su gente sin importarle dejar sin chamba a algunos. Por eso muchos no lo pueden ver, aunque aquí ‘Sotana’ y otros más le siguen dando color. Qué feo... Me voy, soy fuga.