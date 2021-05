Del saque somos carnecita… Me datean que el ‘Tigre’ no es nada gil. Hay un grupo de seleccionados que le bajó el dedo al ‘charro’ Ormeño cuando maleteó a ‘La Pulga’ porque era muy ‘enano’ para ser ‘9’ de la blanquirroja. El entrenador prefiere no chocar con el grupo hasta que se limen las asperezas. Por siaca, no le quito mérito al delantero que la rompió en México y ahora en Estados Unidos, pero a nivel de Eliminatorias con ese chasis no veo cómo pueda hacerle cosquillas a esos ‘criminales’ Yerry Mina y Davinson Sánchez, que te la ponen por el cuello. Y de ahí iremos a la altura de Quito. Ojalá me equivoque...

Ya me contaron que el más feliz con la convocatoria es ese muchacho que casi pierde la cabeza por una ‘leona loca’ y todo porque al llegar al Perú tiene cariño asegurado. La ‘chica de Bocanegra’ que lo dejó todo por él, incluido a su pareja, ahora vive en Pueblo Libre y el alquiler de ese depa lo paga el pelotero. La firme que a algunos les sobra billete, pero no tienen amor. Solo les queda ser ‘paganinis’. Ayayayyyy…

Hay un run run que un volante ‘viejo’, que a inicios de año no lo querían en el puerto, fue el cuchillo del técnico que el año pasado los salvó del descenso y hace poquito acaban de echarlo. Dicen que es silencioso y ‘puñalero’. Le levantó pueblo a Teddy y no paró hasta sacarlo. Qué palta...

Así que ‘Polaquito’ ya está fuera de los grupos de ‘wasap’ de sus causas. Es que afirman que cuando no tiene chamba es amigo de todos, llama y pide reunirse, pero cuando ‘chapa’ equipo bloquea a todo el mundo. Cree que lo van a picar o pedirle algún favor. Así no es… Me voy, soy fuga.

