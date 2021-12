Del saque somos carnecita... El ‘Rey de los bloopers’ es un personaje de aquellos. Acá es pedidito en las redes. Está cobrando 50 ‘mangos’ por enviar saludos personalizados. Harto hincha de la rica Vicky le ha depositado y por eso salió de compras para regalarle a todo el mundo. Lo malo que con su ‘sangre’ no está cumpliendo y se hace el loco. Así como aquí en la columna y páginas deportivas del diario lo ‘pechamos’ para que le renueven porque se lo merecía por su compromiso con la camiseta, así le decimos que lo primero es lo primero. Además ahora si no te pones al día en la manutención, te vas derechito a tu ‘río’. Así es...

Me pasan la voz que la ‘Hiena’ será papá otra vez. El morocho es especialista en ampliar la familia. Todavía no sabe dónde va a jugar, pero sigue dejando herederos en este planeta. Por el bien de la criatura, ojalá siente cabeza y no se le vaya la mano con la mamita. Y no va ser...

EL ‘REI’ Y ‘EL DIAMANTE’

El ‘Rei’ dejó de correr y entrenarse por su cuenta. Se ha dedicado a jugar los fines de semana campeonatos de fulbito. El último sábado estuvo en San Juan de Lurigancho moviendo el balón, ganándose 600 ‘ferros’ por partido, pero arriesgando su físico. Que se ponga las pilas porque si algún equipo lo llama, lo va a encontrar fuera de su peso ideal, bien cachetón, y se va a desanimar. Rexuxa...

El que celebró una chocolatada para los niños de su escuela es el ‘Diamante’. Llegó puntual, no se perdió en el camino y nadie lo tuvo que salir a buscar para dar con su paradero. La neta es que Julio César es un grande de grandes. Palomilla, cantante, callejero, peleador, crack, noble y también como tú y como yo. Así es... Me voy, soy fuga.

