Del saque somos carnecita... Si el fútbol te da oportunidades, tienes que aprovecharlas. El ‘Cabezón’ Renato Tapia se fue chibolito a Europa, aguantó frío bajo cero, que lo arrochen y dejen en la banca, pero el hombre estaba bien de la cabecita y no tiró la toalla. Ahora le toca seguir rompiéndola en la liga española, saltar a un grande y asegurar su futuro.

Pensar que el ‘Rey’ y el ‘Ratón’ fueron de paseo y regresaron al toque. Ahora pelotean en provincias. ‘El Cacharrero’ todavía está a tiempo de reaccionar. Y no va a ser...

Me cuentan que el ‘ruso’ ahora que se separó de la salsera y ya no gasta billete en pagar productor, ni comprar trompetas, bongó y otros instrumentos, se ha dedicado a invertir en su cuidado personal. Ha armado en su casa un súper gym con lo ultimito en fierros y mancuernas. Dicen que ni los mejores gimnasios de Lima tienen esas máquinas. El que puede, puede...

Ya me contaron que el volante que se cruza cuando juega, ha perdido la cabeza por una argentina que vive cerquita a Miraflores. La agregó al ‘wasap’ y ella le aceptó conversar por cortesía. Lo malo es que ahora no hay un día que no la salude por las mañanas y antes de dormir. Por eso ella está a punto de bloquearlo por intenso. Asuuuu...

Así que a un equipo que le sobran sus ‘chivilines’ contrató pura gente de Primera en la temporada anterior y le ha metido cabeza a sus peloteros. Terminó el campeonato y cuando los muchachos llaman al presidente para saber cuándo es la fecha de pago, el tipo no responde. Lo raro es que está contratando gente para la nueva campaña y no cumple con los que sudaron la camiseta. Así no es... Me voy, soy fuga.

