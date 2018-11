Del saque somos carnecita... La falta de continuidad de algunos jugadores nos está pasando la factura. Era mi mayor preocupación. Anoche, Enner y Antonio Valencia se tomaron un jugo con tostadas con Ramos, que no fue ni la sombra de anteriores partidos. Se fue a Arabia, una liga donde la exigencia es menor que en el ‘Mundialito de El Porvenir’, y mostró poca reacción y velocidad. Lo mismo le pasó a Carrillo, que juega en el mismo país, y solo mostró algunos ‘chiches’ en el primer tiempo y después desapareció. Trauco perdió toda la noche con Orejuela y Enner Valencia, sus centros venenosos al área nunca aparecieron. ‘Orejas’ Flores casi no alterna en Morelia, Farfán viene de una lesión y apenas ha jugado dos partidos en Lokomotiv y Tapia tampoco es considerado en el once del Feyenoord. Creo que el problema de Gareca es querer darles la continuidad que no tienen en sus clubes. Hay muchos que se están aburguesando por preferir el bienestar económico al crecimiento profesional. Así es...

Ecuador demostró que es una selección fuerte. Ese floro del ‘Bolillo’ que no estaban para enfrentarnos de tú a tú, no era para creérsela. Los norteños estuvieron ordenaditos, cerrados en defensa y aprovecharon la potencia y velocidad de sus delanteros para aguarnos la fiesta. El rival está para no dejarte jugar, sobre todo de visita, y estos son los errores que debe corregir el ‘Tigre’. Si no hay un ‘9’ en el área, no entiendo por qué se abusa del centro, el juego era por abajo porque tenemos jugadores con capacidad para desarrollar ese estilo. Este resultado es para la estadística, pero debe poner las barbas en remojo al comando técnico. Curuju...

Anoche, el estadio Nacional reventó de gente. Nadie se quiso perder la celebración por el ‘Día del Hincha’. Todos llegaron con camisetas, afiches, banderolas, con la familia y algunos hasta ganaron puntos con la trampita. Hace un año celebramos la clasificación a Rusia 2018 y ayer festejamos como tenía que ser. Y no va cher...Me voy, soy fuga.