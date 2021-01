Del saque somos carnecita... Este pechito siempre se alegra cuando le va bien a un compatriota y me da tremendo gusto el momento que vive Pedro Aquino en México. Su debut en América dio que hablar y desde ya se vio que no le tiemblan las piernas al estar en un grande, donde la presión y exigencia son el pan de cada día. Si duerme a sus horas, se alimenta bien y solo se dedica a entrenar, tendrá ‘llantas’ para comerse la cancha. Repito, afuera nadie te regala nada, todas las semanas es un nuevo examen. De él depende que su carrera siga creciendo y engordando su cuenta bancaria. Recuerda que la familia es lo primero y las ‘canallas’ te verán como Brad Pitt. Cabeza fría y rodéate de buenas amistades. Un consejo hasta de un conejo. Y no va cher...

La firme que algunos le sacan jugo al máximo a las vacaciones con tragos y trasnochadas. Pero hay otros como el chamaco Gianfranco Chávez que entrena por su cuenta antes de que empiece la pretemporada. Acaba de ser campeón con los ‘cheleros’, pero sabe que la Copa Libertadores será la vitrina para dar el gran salto. Con 22 años tiene un futuro prometedor. Pensar que el ‘Ratón’ desperdicia su talento y no entiende que el tiempo pasa volando. Ayayayay...

Ese ‘Amén’ es bien ‘car’e jebe’. Hundió al equipo del pueblo, pero está que pelea por su billete y mete presión, porque no quiere quedarse con las manos vacías. Lo que no entiendo es cómo cobraba 30 mil cocos al mes si él mismo dijo que solo tuvo cinco días de chamba y se echó grasa ante el tremendo fracaso. Qué feo...

Ya me contaron que hay un dirigente de un club popular que no campeona hace años y mete floro a los jugadores de la temporada anterior, que no hay billete para aumentarles el sueldo, pero lo que no cuenta es que se metía tremendas encerronas con amiguitas en las suites de los hoteles donde concentraba el equipo. Esos gastos no bajaban de las cinco ‘lucas’ por noche. Asuuuuu..

Me voy, soy fuga.