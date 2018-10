La firme que esa es la forma como debe apoyar el hincha de la 'U' y no con amenazas con armas de fuego

Del saque somos carnecita... Se vienen dos meses de infarto en el Clausura. Muchos suman, restan, multiplican y cruzan los dedos. Arriba, Alianza, Melgar y Garcilaso luchan por llegar a la final y disputar el título con Cristal. Pero abajo, la pelea es a muerte y cada punto vale como oro. No me imagino a la ‘U’ jugando en Segunda frente a Serrato, pero la realidad dice que puede ser. También están complicados Boys, Comerciantes, Unión Comercio, Ayacucho, Sport Rosario y Cantolao. Hay muchos intereses en juego y voy a estar muy atento con los árbitros. Estoy seguro de que la pelotita se jugará dentro y fuera de la cancha. Hay ‘ratas’ que te asaltan a mano armada. Así es...

A propósito, los cremas volvieron a ganar y más que con ideas en el campo, lo hicieron con corazón, con el empuje de su gente que llegó al Nacional. El aliento de la ‘12’ en cada rincón del país donde jueguen será un plus para que demuestren que la garra no es un mito. La firme que esa es la forma como debe apoyar el hincha y no con amenazas con armas de fuego. La violencia te mueve el cerebro, el aliento te hace correr hasta cuando estás sin piernas. Y no va a cher...

Se le volteó otro causa al ‘amigo de Marco Antonio’. Me avisan que ‘Frodo’ se cansó de los malos manejos y le dijo que con él solo contaba hasta diciembre, que ya no tenía ganas de seguir chambeando a su lado porque no ve que la ‘Misilera’ salga a flote. Eso sí, antes de irse le pidió que le devuelva el capital que había metido a la empresa. Cuidado que se les va la lancha y estalla el puerto. Hummmm...

Me avisan que ese chato de los Comerciantes es zurdo, hábil y pisado al mango. Cuando los dirigentes de su club le depositan la quincena, no le avisan a él sino a su ‘patrona’, porque ella lo pidió así y el volante aceptó. Quéééé... Me voy, soy fuga.