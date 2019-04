Del saque somos carnecita. .. Estoy volando, renegando, haciendo hígado. El Sport Boys no tiene reacción, carácter, ni mela. Cómo es posible que en 10 fechas haya sumado dos puntos y solo haya anotado un gol. Ayer le ha pintado la cara Quina, Cabanillas, Osorio, Correa. No seas malo. Lo peor es que se dio el lujo de regalar un autogol, penal y blooper ante la ‘U’. Los chalacos deben rezar para lo que resta del torneo porque si siguen así, nada los salvará en el Clausura. La situación es brava porque solo queda un cupo de extranjeros y en el mercado nacional no hay nada rescatable para fichar. Y por siaca, no estoy invitando a los barristas a que vayan a chancar a los jugadores; por el contrario, toca ir a apoyarlos. Ya bastante presión tienen con la tabla. Es mejor darles cariño antes que se sientan traumados. Viene El Pirata y no hay otra que ganar o ganar. Ayayayayay...

Hay un run run de que Binacional le pidió 70 mil dólares a un club grande por Andy Polar. Eso fue a comienzo de año y no quisieron ni sentarse a negociar. Solamente sondearon y cuando se enteraron del precio hicieron la de ‘Michael Jackson’. Ahora el muchachito se lleva el balón hasta el arco y su precio ha subido el triple, cuadruple, y van a tener que pagar capricho. Tiene contrato hasta finales del 2020 con los juliaqueños, que hasta la temporada pasada le pagaba un ripio. Esperemos que le hayan dado un buen aumento. Y no va a ser...

La firme que hay sonsos que siguen hablando que Argentina se vendió ante Ecuador en el Sudamericano Sub-17. Señores, Perú está eliminado porque no consiguió los resultados y punto. ¿Ustedes creen que chibolos de 16 y 15 años van a tirar para atrás? Por supuesto que no. Eso lo descarto por completo. Y eso que yo soy recontra podrido. En otro nivel, puedo aceptarlo. Pero con adolescentes de ninguna manera. Mi verdad es que hay tres culpables directos en este fracaso: El primero es Carlos Silvestri. Un entrenador ultradefensivo que tuvo material humano para clasificar. Le dieron partidos amistosos internacionales y todas las facilidades. No supo armar el once y encima no convocó a chamaquitos que merecían estar en el equipo. Uno no se puede esperanzar en una pelota parada o error del rival. Así es...

Los otros dos son el encargado de organizar el torneo y el gerente de operaciones. Ambos nombrados por un gerente general que ya lo botaron de la Federación por un ‘huecazo’ que hay en el complejo. Esos incompetentes se preocuparon de mil cosas, menos de ver los intereses de nuestra selección. Incluso el segundo se arrancó de viaje 6 días en pleno campeonato. Si en la última fecha se definían los cupos para el Mundial, lo que hubieran gestionado era jugar a la misma hora y en tres escenarios distintos para evitar suspicacias. Pero qué le vamos a pedir a estos chistosos si en su vida han organizado un triangular. Rexuxa... Me voy, soy fuga.