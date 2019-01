La firme que es bien raro ese zambito que se ha metido con una chica que tiene una pelea de diez gatos en la cabeza

Del saque somos carnecita... La firme que es bien raro ese zambito que se ha metido con esa flaquita que tiene una pelea de diez gatos en la cabeza. El hombre tiene nombrada, fichas, los hinchas lo aman, pero por sus venas corre ese virus farandulero. Acaba de confirmar su romance con la chica que hasta hace poquitos días le juraba amor eterno a una ‘Calavera’. También que a ese man lo parten los peloteros en una. Debe estar traumado. La verídica que ya no entiendo nada. Soy de otro mundo, creo. Esas modernidades no van conmigo. Yo soy antiguo a mucha honra. Y no va cher...

Veo al técnico de Matute con cara de preocupado y razón no le falta. Llegó a ‘La Vicky’ porque le prometieron buenos refuerzos y en Chincha solo mira a ‘Uga Uga’ y al ‘Che’. Lo mínimo que se le va a pedir es mejorar la desastrosa campaña que hizo el ‘Profesor’ en la Copa anterior, donde el equipo fue un mamarracho y apenas hizo un punto. El argentino ganó una Libertadores con Boca y ahí quiero ver sus ideas, estilo de juego y movimientos, porque hace dos años que en Matute se juega al pelotazo, al ‘champú’ y al milagro de Leao. Curuju...

En el Rímac están vendiendo hasta las fotos del ‘Chorri’, ‘Cóndor’ Mellán y ‘Flaco’ Quesada. Todo lo ven negocio. Se fue López y Costa, y ahora se frotan las manos porque entrarían dos palos verdes por su goleador. Han priorizado el aspecto económico al futbolístico. Desarmaron su tridente de ataque y justo ahora que les tocó un grupo accesible para clasificar en la Copa. La firme que el ‘Guía sexual’ debe estar frotándose las manos con tanto business. Nooooo... Me voy, soy fuga.