La firme que en un video institucional de Alianza no puede faltar nunca Waldir Sáenz, pero prefieren poner a Pizarro

Del saque somos carnecita. .. La firme que en un video institucional de Alianza Lima no puede faltar nunca Waldir Sáenz. Es el goleador histórico del club y prefieren poner a Claudio Pizarro, que merece toda la admiración y respeto por dejar en alto el nombre del Perú, pero con la ‘blanquiazul’ solo estuvo de paso. Sale Paolo Guerrero, la bandera de nuestra selección, pero jamás jugó profesionalmente por el cuadro victoriano. Siempre maltratan a ‘Wally’, quien no es mi amigo. Le niegan el estadio, lo paran en la puerta y dio su vida por esos colores. Es el delantero que más alegrías regaló a la mitad del país. Y ojo que yo no soy defensor de nadie, pero lo justo es lo justo. Basta de menospreciar su carrera, caracho. Sí, señores...



Bien agrandado mi causita Aldo Miyashiro. Se da color en su programa y se bota con que mañana su banda le pintará la cara a la ‘Peña Cachetada’ del Callao, en Chorrillos: “Dicen que están llevando jugadores profesionales, pero nosotros ya estamos acostumbrados”. Por siaca, solo son tres y no están en actividad: El ‘Chevo’ Acasuzo, que a sus 67 años atajará con la camiseta que intercambió con Dino Zoff, arquero campeón del mundo con Italia en España 82. El ‘Cuto’, que tiene ganas de susurrarle al ‘Chinito’: ‘Tengo hambreeeee’. Y por último, el ‘Puma’ Carranza, que está pidiendo ‘Doce machos’ porque once no le hacen ni cosquillas. Se jugará con luz natural y no de estudio. El entrenador da indicaciones, no entrega guiones. Esto es fútbol de verdad. Ayayayay...



Ya me contaron que un DT que tuvo su ‘pepa’ de joven, es recontraabusivo hasta con sus amigos del cuerpo técnico. Su asistente, un exlateral que es el clon de ‘Fantasmagórico’, lo apoya manejando al grupo y también le plancha las camisas. Y todo porque su jefe le ordena y, como no quiere perder la chamba, caballero nomás. Qué feo...



Me pasan la voz de que los jugadores de la ‘Franja’ han declarado ‘Enemiga pública’ a la flaca del ‘Pitbull’. Desde que está con ella, ya más de 8 meses, no se arman parrillas. El zaguero rústico era el encargado de llevar chicas y sus invitadas eran puras señoritas modelos o de reality. Asu mare... Me voy, soy fuga.