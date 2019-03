No imagino la frustración de Messi cada vez que juega por la albiceleste, volvió a su selección y otra vez perdieron

Del saque somos carnecita. .. El frío en Nueva Jersey no hizo ni cosquillas a los peruanos que estuvimos alentando a la ‘Blanquirroja’ en el ‘Red Bull Arena’. Con casacones, guantes, gorros y chalinas, llegamos bien abrigaditos para festejar un triunfo peruano. La firme que la selección se motiva de manera distinta cuando juega en esta ciudad. Los primeros 45 minutos volvimos a ser el equipo de la última parte de la Eliminatoria anterior. Toques asociados, salidas rápidas, presión al rival y siempre mirando el arco contrario. Paraguay sintió la pegada y después del gol recién empezó a acomodarse, pero las mejores las tuvimos nosotros. Así es...



Después de tres partidos sin triunfos volvimos a celebrar. Carrillo volvió a ser el desequilibrante y venenoso, Farfán en lo suyo liderando el ataque y Cuevita juntándose, mostrándose y dejando de lado el chiche improductivo. Advíncula lanzándose sin miedo al ataque y rapidito para regresar a la marca. Gallese sereno y dando confianza en el arco. En el complemento, Paraguay metió más en las divididas porque sabía que se le podía venir la noche. El martes chocaremos con El Salvador y ahí estaremos en Washington para seguir al equipo de todos. Y no va cher...



No imagino la frustración que tendrá Messi cada vez que juega por la ‘Albiceleste’. Regresó después de ocho meses y otra vez perdieron. La ‘Pulga’ mostró chispazos, pero no pisó mucho el área de Venezuela, que le ganó bien 3-1. La firme que hay mucho inflador en ese equipo argentino. ‘Leo’ busca una pared y le devuelven una sandía. Para mí, aún no debió regresar a su selección sino ir de frente a la Copa América. Todos conocen su capacidad, magia, talento. Exponerlo en estos amistosos a más derrotas es cargarlo de presión personal. Asuuuu...



Cuidadito con Venezuela. Tiene un equipo bien trabajado, que juega en conjunto, jugadores que vienen de ser subcampeones mundiales sub-20 y no fue raro que le ganara a Argentina. La ‘Vinotinto’ será nuestro rival en la Copa América de Brasil y si los miramos por encima del hombro, nos iremos de pepa. Los chiquillos Yangel Herrera, Yeferson Soteldo y el arquero Wuilker Farínez son jóvenes, pero no les pesa la camiseta. Los ‘llaneros’ van a dar mucha pelea en las Eliminatorias y encima, en todas las canchas tendrán el apoyo de sus compatriotas, que se fugaron de esa lacra de Maduro. Curuju... Me voy, soy fuga.