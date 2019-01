Gabriel Costa cumple con los requisitos para vestir la Bicolor. Su estilo es más importante que el de Calcaterra

Del saque somos carnecita... En el metro, oficinas, huariques y las esquinas se habla mucho de un posible llamado de Gabriel Costa a la selección. El charrúa ya cumple con los requisitos para vestir la Bicolor y, para mí, su estilo de juego es más importante que el de Calcaterra, que hasta ahora no entiendo por qué fue convocado. ‘Gabi’ tiene habilidad, asistencia y gol, y le pelearía el puesto a Polo, Peña, Hurtado y por allí hasta al mismo Carrillo, quien tiene dribling y velocidad, pero su punto flojo es el remate final. El ‘Tigre’ lo tiene en la mira desde hace buen tiempo y todo parece indicar que se verá cuánto puede aportar en los amistosos de marzo en Estados Unidos. Así es...

La firme me da gusto que Renato Tapia haya salido de su zona de confort en Feyenoord, donde casi no alternaba, para fichar por el Willem II que también es de la Primera de Holanda. Este equipo le dará mayores oportunidades para crecer futbolísticamente y aportarle más a la Blanquirroja. A veces para dar un gran salto, hay que dar un pasito atrás. Además, lo que necesita es jugar, continuidad. Y no va cher...

Ya me contaron que ese charrúa que regresó con la ‘Misilera’ a Primera y después le dieron forata, ahora la hace de empresario. Para no hacer roche no los lleva al equipo donde trabaja, sino al club más popular de la ‘Ciudad de la eterna primavera’. Curuju... Me voy, soy fuga.