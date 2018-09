Del saque somos carnecita... La firme que lo ocurrido en el Comerciantes Unidos-Ayacucho ya sobrepasó la imaginación. Si ingresan con ‘fierro’ al vestuario de los árbitros, entonces ya estamos hablando de cosas mayores, de delincuentes. El siguiente paso es que corra bala en una cancha o asesinen a un entrenador, pelotero, pito o comisario en pleno partido. O sea, la policía está de adorno. Cualquiera puede entrar a las tribunas o estadio con una pistola, granada o lo que quiera para hacer daño. Lo de Rusia 2018 no debe borrar lo mal que estamos. Increíble que ahora ya no podamos ir tranquilos a ver un partidito los domingos con nuestros hijos. Qué feo...



Hay un ‘macetón’ español que partió a un marcador izquierdo y se computa ‘papirriqui’ porque hace fierros, aunque solo tenga una neurona y fallada todavía. Te recuerdo que esa chica con quien te luces es del ambiente y no tienes ningún mérito. Te cuento que antes que tú, el ‘Rey del casino’ pichangueó con tu actriz. Esa es la diferencia de un sonso y un canchero. Rexuxa...



La verídica que ese equipo del final de la Javier Prado ha buscado refuerzos con perfil de ‘bomberazos’ y ‘liquidadores’ al mango. Primero se trajo un ‘Tanque vacío’ que quiere llenarse con puras chelas y whisky en Larcomar. Y para variar, esa ‘Lavandería’ es amante de la noche. Se amanecía con la ‘Roca’ y la ‘Muela’ los fines de semana en el sur en verano y los mejores ‘points’ de Lima en invierno. Por eso nunca juega cuatro partidos seguidos, porque se lesiona. Ojalá haya parado la mano, pues esa hinchada no entra en cuentos. En una lo sacan arrancado porque están complicados con la baja. Y no va a ser...



Por siaca, el amigo de ‘don Gato’ y el boga ‘primo’ están reinando en la ‘Casa embrujada’. Estos tipos han tomado el poder, ya que el ‘Gordito’ no tiene cabeza para la gestión y está palteadazo por sus audios. El tema es que hacen lo que quieren y han nombrado a chistosos en puestos claves. Nadie los puede ver porque son insoportables, pero se basan en que el ‘Hermanito’ los apadrina. Que aprovechen su momento, porque les queda poco tiempo. Ayayayay... Me voy, soy fuga.