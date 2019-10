Ya es hora que al ‘Cachurrito’ lo quieran como es y no por sus ‘fichas’. Qué feo...

Del saque somos carnecit a... La verídica que revisando el video del Perú-Uruguay del viernes pude darme cuenta de que ya es reiterativo que salgamos atontados. No podemos jugar un partido frío, que nos critiquen, para después reaccionar. Si en las Eliminatorias nos sucede esto, no nos van a perdonar. Y lo peor es que se nos va a ir la lancha rumbo a Qatar 2022. Allí hasta una mala inscripción te cuesta la clasificación. Das un cachito y fuiste. Así que hay que chambear en ese aspecto. Métanlos a un horno antes de salir a la cancha. Sí, señores...

Ya me enteré de que un ‘Vago’ es el que autorizó los partidos de la Sub-23 ante los cafeteros. Esto generó un rochezazo y el reclamo de los clubes, que han piteado porque se están jugando cosas importantes. Tanto fue la bulla que tuvieron que liberar a tres convocados que pelean el título. Pero los que están como el ají son los que disputan la baja. Solo han dejado ir a un arquero de la selva. El resto se ha quedado con el ‘Maestrito’. El tío, que dio la orden para los amistosos, está por la sombrita porque su aparato mediático le tira la pelota a otras personas. Las cosas por su nombre y color. Ayayayayay...

El domingo 27 de octubre, en el barrio ‘Túpac Amaru’ de San Luis, la gente de la pelotita se pone de pie. Se llevará a cabo un festival deportivo prosalud de Teddy Cardama Jr. Firme que todos los jugadores, incluidos los de la selección, aprovechando que están en Lima, deben hacer un bolsón para el chamaquito. Ellos están ganados y es hora de demostrar que son solidarios con su gremio. La unión hace la fuerza y aquí estamos a disposición de la familia para apoyar en lo que se pueda. Así es...

Me cuentan que el ‘Cachurrito’ ya está con su BMW en Arequipa. Mandó a su causa que la lleve y ahora sí sigue con fuerza en busca de una chica que reemplace a su ex, que se le fue a España. El hombre no entiende, sale de cacería y a todas las lleva a su casa. Trampas o firmes. No sabe diferenciarlas. Ya es hora de que se consiga una sana sin necesidad de invertir. Que lo quieran como es. Y no por sus ‘fichas’. Qué feo...

Los ‘Parapanamericanos’ terminaron hace rato, todos los atletas ya regresaron a su país, pero hasta ahora no les pagan a los árbitros. Mejor dicho, organizaron bien bonito, pero para meter la mano al ‘drilo’ les pesa. Así no es... Me voy, soy fuga.