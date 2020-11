Del saque somos carnecita… Yo pienso que cada partido es diferente. Y también cada Eliminatoria. Agradezco a Ricardo Gareca y los seleccionados del proceso anterior que nos llevó al Mundial de Rusia 2018, pero no nos podemos esperanzar a ganar en mesa y resultados carambolescos. Eso ya fue. Si no nos ponemos las ‘pilas’ ahorita, la vamos a tener muy brava.

Y no me vengan con el tango de que las Clasificatorias son larguísimas y con dos triunfos consecutivos te metes en el pelotón. Si acabamos octavos y con 8 puntos la primera ronda, como la anterior, somos ‘pescaditos fritos’. Por eso es clave esta fecha doble. Mínimo tres puntos. Ya sea en Santiago o en Lima. No hay otra, mi hermano. Sí, señores...

Las estadísticas reflejan que en la Copa América de Brasil 2019 y en el último amistoso le hemos tomado la mano a Chile, pero eso no nos va a servir de nada este viernes. Lo que importa es lo que hagamos en la cancha y la metamos. La selección de Reinaldo Rueda tiene excelentes jugadores y en clubes top de Europa. Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Claudio Bravo de la vieja guardia. También al ‘puñal’ Mauricio Isla de Flamengo. Los demás están repartidos en el Viejo Continente. Así que esto que nos motive, encojone. Necesitamos despiertos a todos los que integren la lista de viajeros y estén en el estadio. Y ese VAR hay que hacerlo funcionar y surtirlo para nosotros. El ‘pillo’ y ‘palomilla’ sobrevive en el fútbol. Neymar nos dio una escuela tremenda. Rexuxa...

La firme que ‘Cayo’ no tiene cura. Ya no está chibolo, mucho menos para andar buscando juergas. El viernes no le importó el toque de queda y fue a La Perla a una reunión y se quedó liquidando hasta la madrugada. Cree que todavía sigue jugando y puede hacer lo que le dé la gana. Así no es…

Me avisan que ese ‘parrillero’ que trabaja en La Vicky y le hacen el ‘Amén’ a todo lo que hace, ha traído cuatro compatriotas para meterlos en algún club. Llegaron para ‘serruchar’ a los entrenadores peruanos y están al acecho de que uno falle para llamar y ofrecerse. No seas malo…

‘Iván Cruz’ se alucina vivo, ‘rata’. Su equipo no juega bien, le regalan un penal y termina hablando mal del árbitro para ‘barretearse’. ¿Por qué no reconoce que Cantolao jugó mejor?… Me voy, soy fuga.