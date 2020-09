Del saque somos carnecita... Por fin ganó Alianza. Hace rato que estaba con roche y si no lo hacía con Stein, el ‘Comandante’ ya tenía que hacer sus maletas. Falta lavar la cara en la Copa, donde viene haciendo tremendo papelón. La firme que el hincha desea que esto se acabe cuanto antes. Se vienen las Eliminatorias y es la única esperanza que nos queda para sacudirnos de tanta vergüenza internacional con la participación de nuestros clubes. La Blanquirroja se ha ganado un respeto y si varios seleccionados no llegan al cien por ciento, hay que ponerle garra y entregar la camiseta sudadita. El grupo del ‘Tigre’ ya tiene una idea de juego y eso es lo bueno. Afuera hay que ‘robar’ todo lo que se pueda y en casa nadie nos puede pintar la cara. Así es...

Me avisan que el ‘Ken II’ y la ‘Reina del banano’ regresaron a las llamaditas. Otra vez se mandan mensajitos por WhatsApp y se desbloquearon de las redes sociales. Habían terminado y no se hablaban, pero como el ‘cacharrero’ aún no le encuentra reemplazo, le recordó los buenos momentos y ella en ‘one’ volvió a responderle. Todavía no se han visto, aunque es cuestión de tiempo, porque a la muchacha le gustan los remember. Ayayayay...

La firme que el ‘Pitbull’, que lo botaron del puerto por armar tonos en toque de queda y se fue a un club de Segunda, no entiende. Se sigue juntando con su ‘mancha’ para entrenar artes marciales, al final se toman fotos y ninguno usa mascarilla. Parece que así como demoró en aprender a patear un balón, le cuesta para cuidar la salud. Noooooo... Me voy, soy fuga.