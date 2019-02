Kukín se fue al cielo... Fue uno de los mejores 10 que vi en nuestro fútbol, una zurda mágica y nunca le temió al rival

Del saque somos carnecita. .. El Callao está de luto. ‘Kukín’ Flores se fue al cielo el día menos esperado. Para mí fue uno de los mejores ‘10’ que vi en nuestro fútbol, una zurda mágica, un futbolista que nunca le temió al rival. Su corazón siempre latió por la ‘Misilera’ y los hinchas lo respetaron cuando vistió otras camisetas. Carlos fue el reflejo de aquellos niños de escasos recursos económicos que sobresalieron gracias al fútbol. Lo que hizo fuera de las canchas es otro tema. Pero que su vida sirva de ejemplo, como él mismo decía, para todos aquellos que recién aparecen en la pelotita. La vida es corta y el talento hay que aprovecharlo para bien. Que Papalindo lo tenga en su gloria. Solo nos tomó la delantera y sé que desde ahora será más ídolo que nunca en su amado Sport Boys. Así es...

La firme que esperaba más del debut crema en Moyobamba. Parecía que estaba viendo a la ‘U’ del año pasado. Errores en la zaga, jugadores lentos, les ganaron por arriba y poca ofensiva. ‘Chiquitín’ parece que se ha excedido en la dieta y le noté un poco de ‘guatita’. El único que intentó fue el ‘enano’, pero no tuvo compañía. Abajo, ese ‘charrúa’ pelado fue el punto de las críticas en las redes sociales por su opaco desempeño. A ese ritmo, ‘Ven a mi casa’ y ‘Uña de gato’ fácil van a tener que volver a la zaga. Curuju...

Lo mejor de los cremas estuvo en la volante. Alfageme y el chiquillo Barco se fajaron en una cancha que no debió recibir ‘luz verde’ para el torneo. Tanto se habla de instalar el VAR y se olvidan de mejorar los campos de juego y de invertir en las divisiones menores. La tecnología es bienvenida, pero no nos ayudará a mejorar nuestro fútbol. Y no va cher... Me voy, soy fuga.