Del saque somos carnecita...Perdimos un partido de mela. Un Chile recontra discreto nos pintó la cara. Nos ganó un volante mixto. Ni siquiera un 10, un 9, 8 o extremos. Ellos no tenían nada en juego ni colectivo para hacernos daño, pero Arturo Vidal, quien es un crack, marcó la diferencia. No pasábamos sobresaltos y un golazo de media distancia del ‘Rey’ rompió el hielo. Luego se metió hasta la cueva y cerró el resultado. Si repetimos lo de anoche ante Argentina, tenemos pocas chances de guerrear. Sí, señores...

Entramos distraídos, dormidos, atontados. Diría que hasta ahuevados. Y eso pasa por estar desconcentrados. Ayer, en el desayuno, algunos seleccionados querían emitir un comunicado a favor de la marcha y protestas que se viven en el Perú. Eso pasa por estar pendientes de las redes y el celular. O sea que cuando deberían estar pensando exclusivamente en dar una alegría a un país, estaban tomando una posición política. Ahí están las consecuencias, un desastre en la cancha. Y no va ser...

El problema no fue el sistema 4-3-3 con el que empezamos, y con Carrillo y Flores que se recogían. El tema ha sido el pobrísimo nivel y actitud de la mayoría del equipo. Lo de Advíncula es desesperante. No puede ser tan pasivo y desentendido cuando va a los cierres. Casi siempre lo anticipan por su lado y nos cuestan goles. Por su culpa nos hacen un tanto en el área chica de Gallese. Va todo sano a un centro. En el tercer gol con Brasil también pecó de ingenuo y le robaron una pelota arriba que derivó en un contragolpe y en el penal a Neymar. Y si me pongo a revisar el archivo voy a encontrar más ‘anticuchos’. Así que despierta o ‘más pallares con tallarines’. Ayayayay...

La imprecisión de Yotún cada vez es más notoria. Todas las fechas regala balones en salida. Mucho adorno. Mucho amarra. Que hable con Pedrito Ruiz o César Cueto, quienes la soltaban en una con rapidez mental y al pie. El ‘Orejas’ estuvo irreconocible como la vez que le escribió a una fan y lo negó. Lo de Ruidíaz es el capricho del técnico y eso se paga. Me queda clarito que la defensa es muy blandita, delicadita. Y para remate Cuevita le pide perdón a Isla cuando debía ser al revés. Nunca lo escuché disculparse cuando orinó en la calle o rebotaba con las trampas. La firme que solo llama la atención su tinte de pelo. Así es...

Lo de Gianluca Lapadula no lo entiendo. Lo hacen viajar 24 horas y con tres escalas para tirarlo al ruedo 30 minutos. Pasó lo mismo con Paolo Guerrero en el debut ante Dinamarca en el Mundial. Luego nos faltó tiempo para empatar. No tengo nada personal contra la ‘Pulga’, pero en el fútbol hay verdades que no necesitan explicación. Una pregunta: ¿Este chico de 30 años puede dar algo más en la selección? Ustedes respondan. Quizás la MLS y México son su ‘nicho’ y enhorabuena, pero con la blanquirroja no rinde y su registro es pésimo. No es su talla, su contextura, es su level. El ‘Bambino de los Andes’ le dio chamba y batalla a los zagueros rotos. Se mueve bien, solo falta que sus compañeros lo hagan famoso, le den las pelotas. Así es...

Definitivamente la ‘Culebra’ fue lo mejorcito. Era él contra todos. El primer tiempo atacamos con poco volumen ofensivo. En el complemento mejoramos alguito, pero no me deja una buena sensación. Que Ricardo Gareca ya no viva de Rusia 2018. Nos empataron en Asunción, nos voltearon en Lima y no hicimos ni cosquillas en Santiago. Terminamos con varios cambios y en un arroz con mango. Toca Messi y compañía, y solo nos sirven los tres puntos. No hay otra si queremos soñar con Qatar. Ese ‘floro barato’ de que en la Eliminatoria pasada reaccionamos en la segunda ronda es un chiste de Quevedo o ‘Melcochita’. Rexuxa...

Me voy, soy fuga.