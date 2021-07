Del saque somos carnecita... Cuando defiendes a la patria tienes que dejar la piel, la vida, el alma. La imagen de André Carrillo me conmovió. Nuestro mejor hombre se fue expulsado ante Paraguay por doble amarilla. Su llanto me tocó el bobo. La ‘Culebra’ siente la blanquirroja como cualquier soldado cuando va a la guerra. Y ese es el ejemplo a seguir. Se quebró varias veces antes de abandonar la cancha. Lo he requintado al árbitro porque nos ha quitado a nuestro ‘Neymar’ o ‘Messi’ para la semifinal. Está en el mejor momento de su carrera. Más maduro, más conchudo y más hijo de su mamá. Si quisiera, se iría a cualquier liga del mundo. Solito se las ingenia para hacer mela a la gente. Pone turbo a sus llantas de doble tracción y pasa como las 4 x 4 por Evitamiento. Tranquilo, no hay nada que recriminarte, al contrario. Sí, señores...

Clasificación sufrida, emotiva, de apretar los dientes y las cuatro letras. Fue 3-3 en los 90′. Y de terror y suspenso en los penales. Destaco el pundonor, carácter, actitud y huevos de los muchachos. Nunca aflojaron. Creyeron y al final cobraron la recompensa. Hay rendimientos superlativos y me alegra al mango. Renato Tapia no lleva la cinta de capitán, pero es el jefe porque ordena, guía y encojona. Además que juega y plancha. También Yoshimar Yotún. Ha crecido una barbaridad. Aplaudo su regularidad. Tiene una zurdita maravillosa y mentirosa. Así es...

‘Agradezco a Paolo por dejarme su camiseta, ES UN HISTÓRICO’, declaró Lapadula al final del partido. Clase para definir con su doblete y para apagar polémicas. Qué bien le hacen a la selección sus goles, palabras y gestos. Tiene la precisa en los botines y en la boca. El ‘Bambino’ es un ‘9’ moderno que siempre te saca un segundo de ventaja cuando se desmarca. Es zorro al rojo. Te desgasta y es una mosca en la oreja para los zagueros. Es simple, sencillo, pero efectivo. Encontramos el sustituto ideal al mejor de todos. Ahora el problema que se lo coma Gareca. Tiene dos opciones, dos cracks. Eso sí, Gianluca unos ensayos más y ya estás para ir al ‘Huaralino’ a guerrear con el ‘chicharrón’. Y no va a ser...

La neta es que yo sabía que Cuevita iba a fallar desde los 12 pasos. Antes que vaya a patear, la cámara de televisión lo ponchó dando vueltas en círculos en la mitad del campo. Lo persigue el trauma del choque ante Dinamarca en el Mundial de 2018. Se le notaba palteadazo por tremenda responsabilidad de ser el quinto de la lista. Maradona, Pelé, Platini, Ronaldinho, entre otros monstruos, han pasado por lo mismo y han vuelto a pedir el balón y pararse pepa a pepa con el arco. Hay que liberarlo hasta que se sienta con confianza. Así que tranquilo. Lo que sí estuvo sensacional es tu actuación. Encaraste y rompiste cinturas como te dio la gana y hasta parecía que te habías metido unos ‘pomos’ porque nadie te podía parar. Hay que repetirlo, pero en la zona roja del rival, como lo hiciste un par de veces. Esa alegría rumbeando ‘El cervecero’ en el vestuario no la pierdas y llévala al verde, allí donde las papas queman. Rexuxa...

Unas líneas para el ‘Pulpo’ Gallese. Lo vi gestado y molesto en la tanda y me preocupaba que pudiera desconcentrarse, pero hizo su chamba. Miguel Trauco se disfrazó de ‘héroe’, pero creo que anda por la mitad de su nivel. Todo no ha sido color de rosa. En las victorias es donde hay que poner paños fríos y analizar con tranquilidad. Debimos ganar tranquilamente porque ellos se quedaron con 10 desde el primer tiempo, pero como lo anuncié en la previa, la maldita pelota parada. Qué mal defendemos por arriba. Los dos primeros goles que nos encajan vienen desde el córner. Tomamos mal la marca. El tercero es un chiste. Corzo y Ormeño saltan con los hombros encogidos y ese cabezazo fuera del área genera el ataque guaraní. La firme y sin ánimos de malograr la fiesta es que nuestra defensa es un costal de nervios. Nos apuran tres veces y facturan cuatro. La ‘Sombra’ y la ‘Muela’ me van a pagar la cuenta en el cardiólogo. Y Santamaría, así como es duro con las flacas, también que lo sea con los delanteros. Me apuran. Ayayayay...

Me voy, soy fuga.