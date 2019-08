El Loquito del Rímac no quiere una NN, pero tampoco chicas de la farándula. Anda tras una voleibolista que tiene novio

Del saque somos carnecita... Ya me contaron que hay tremendo malestar en la Videna por la autoexclusión del ‘Depredador’ en los amistosos de la ‘Bicolor’. Dicen que apenas media hora antes del anuncio oficial, lo llamó al ‘Tigre’ y lo descuadró todito, por eso ese ‘mensaje siciliano’ del entrenador en la conferencia. Las cosas ya están hechas. No hay que llorar sobre leche derramada. Es un buen momento para buscar una alternativa al ‘9’. El próximo año son las Eliminatorias y es una competencia que te desgasta, Paolo tendrá 36 y no será eterno, por más ganas que ponga. Hay que probar variantes y qué mejor que ante rivales de peso como Brasil y Ecuador. Sí, señores...

En la lista de convocados figuran Yordy y la ‘Pulga’ como centrodelanteros. La firme que a ninguno lo veo como para liderar el ataque nacional. Pueden ser movedizos, gambeteadores, provocar faltas, pero yo como zaguero los veo y agarro moral para irme al ataque. Creo que el ‘Tigre’ improvisará con algunos volantes y jugar como lo hizo en la última parte de la última Eliminatoria, donde tampoco pudo contar con Paolo. Gabriel Costas, ‘Canchita’ Gonzales, Kevin Quevedo y hasta ‘Orejas’ Flores, alguna vez se disfrazaron de ‘9’. El equipo tiene que estar preparados para cualquier circunstancia y contar con variantes para sorprender al rival. Así es...

Ya me datearon que el ‘Loquito del Rímac’ volvió a las andadas. El hombre no quiere una NN, tampoco muchachitas de la farándula. Ahora anda tras los pasos de una voleibolista cuyo nombre empieza con ‘S’ de Sandra, que es una ricurita. Lo único malo es que ella tiene un novio que practica su mismo deporte, pero parece que eso no le importa al arquero. Hummm...

Así que hay un entrenador parrillero que estuvo por el ‘Callejón de Huaylas’ y luego pasó a la ‘Franja’, que está llamando a varios jugadores de un equipo de la ciudad imperial para que convenzan a los dueños y lo contraten en reemplazo del ‘Cabezón’. Este tipo es tan malo que incluso dispara barro con ventilador contra la ‘Mosca’, porque tiene las preferencias para ponerse el buzo. Ayayayay... Me voy, soy fuga.