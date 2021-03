Del saque somos carnecita... La firme que los venenosos aseguran que el ‘ruso’ ya tiene en mente jugar dos ‘clásicos aparte’, dos duelos personales, dos cuentas pendientes. No es con los cremas ni celestes. Sino con dos a los que tiene atravesados. A uno deberá enfrentarlo en su mismo grupo y ha puesto ‘turbo’ para llegar con ‘llantas’ para no quedar mal con su rival, un chibolo que se lesiona a cada rato. Con el otro tendrá que esperar y aunque le ha dado su ‘bendición’ cuentan que le tiene unas ganas de dejarlo como un ‘buque’ a la deriva. Se calienta el campeonato. Y no va cher...

Ahora que los zambitos volvieron a Primera, un ‘turco’ que mandó a La Habana al equipo y pasó piola, agarró su celular y timbró a su padrino para ver si podía volver a su chamba de antes con los chibolos. La verídica que ese parrillero es ‘cara de palo’ al mango. Como sabe que la gente que maneja el club tiene ‘fichas’, se apunta para ver si chapa algo. Qué feo...

Ya me contaron que a ese volante que le gusta meterse su jarabe en el desayuno, almuerzo y cena, le están ofreciendo llevarlo a Arabia. Es que allá hay buen billete y la exigencia no es como la de otras ligas. Lo malo es que por esos lares no se puede ‘liquidar’ y si lo ampayan, le cortan la mano. Nooooo...

La verídica que el ‘Ratón es campeón en meterse en problemas. Antes de firmar por el cuadro de Santa Rosita, tenía un acuerdo con un equipo norteño al que acaban de arrimar a Segunda. Lo peor es que dicen que hubo un adelanto y no piensan pasarle por alto que les meta ‘cabeza’. Ese muchacho tienen una pelea de gatos y en celo todavía. Qué palta... Me voy, soy fuga.