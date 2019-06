Mañana no debemos traumarnos con el ‘Scratch’ que tiene gente en el Barcelona, Liverpool y Real Madrid

Del saque somos carnecita.. . No voy a cambiar de idea venga quien venga. En el mundo solo hay tres jugadores por los que pagaría capricho y no necesitan de inflador de globo: Messi, Mbappé y Neymar. Muchos son producto del marketing, de la publicidad y el arreglo del empresario que pone una manzana azucarada en el medio. Coutinho no vale 150 millones de euros, Dembélé 160 ni Pogba 140. No cuestan ni la mitad. Pero es lo que hay y bien por ellos, porque no es mi billete. A lo que voy es que en la actualidad, un solo jugador no gana los partidos. Argentina con el ‘Kun’, goleador de la Liga Premier, Di María figura en el PSG, Otamendi en el City y otros renombrados, no son ni mela en su selección. Son un desastre, no ayudan a la ‘Pulga’. Felizmente les toca Qatar para que guerreen la clasificación. Así que mañana no debemos traumarnos con el ‘Scratch’ que tiene gente en el Barcelona, Liverpool, Real Madrid y otros clubes bravos de Europa. La hora de la verdad es cuando disputas el balón. La Copa América es nuestro torneo preferido. Sí, señores...



Ayer me quedé corto en el bufé en el restaurante Angélica Grill, a una cuadra de mi hotel en Sao Paulo. Había pollo, carne, pescado, pastas, sushi y lo que te provocara. Un par de lonjas de picaña y ya iba a reventar de tanto churrasco, bife, cerdito, cordero y lomo que me he empujado en esta semana en Brasil. Me ha crecido la guata y desde hoy estoy en modo DIETA. Todo a la plancha. Pero no hay que pecar de ingenuos en el estadio ‘Arena Corinthians’. Por eso continúo con mi análisis nombre por nombre. Cuevita, por favor, hazla simple. La metiste en callejón y vacunamos. Esa es tu función. Habilitar y encarar en zona de riesgo. Los ‘chiches’ para el fulbito o con las modelitos. El ‘10’ y ‘8’ es obligatorio que sean productivos o no sirven. Es tu oportunidad junto a Trauco para demostrar que no han sido contratados de mantequilla en el Brasileirao. Paolo tuvo que guapear para sacar al equipo, que estaba muy atrás. Aquí todos son capitanes y nadie debe molestarse ni ‘paltearse’. Una más y es para los compadres. Está bien que se junten, construyan paredes y asocien, pero en otras hay que ver al mejor ubicado. Guerrero no se la dio a Cueva y Flores cuando estaban libres y de frente al arco boliviano. El egoísmo no corre...



Las calles de Porto Alegre, Río de Janeiro y aquí están vestidas de grafitis. Paredes, fachadas, edificios y puentes con frases, imágenes y ocurrencias. Pero con estos datos no se pueden dejar pintar la cara. El equipo de Tite tratará que la posesión de la pelota, el abrir la cancha y el juego aéreo de sus centrales Thiago Silva y Marquinhos, le permitan meter el gol que libere la tensión, porque lo está chancando la prensa en general. Ante la ‘Vinotinto’ no lo logró y la ansiedad se lo comió. Tenemos más poderío ofensivo que los compatriotas de Maduro, así que podemos dañarlos si triangulamos, tocamos chiquita y larga para el contragolpe y los agarramos mal parados. La ‘Canarinha’ dibuja un 4-2-3-1 en la pizarra, con Casemiro pateando todo lo que se le cruza y Arthur apoyándolo en el quite, pero con una salida exquisita. Por delante, Coutinho es el encargado de hacer la fiesta, Richarlison a la derecha y el joven David Neres, que la rompe en el Ajax, por izquierda. Arriba, de ‘9’, Roberto Firmino desempeña la misma posición que en Liverpool, aunque está lejos de ser un ‘tanque’. El punto débil puede ser el sector zurdo, con Filipe Luis, que no es ni el juanete de Roberto Carlos. Por la derecha, Dani Alves es viejo, pero ‘mañoso’ y sabe cortar y subir. Su problema y serio, es el uno contra uno. Seguramente los backs van a llevarse la nuca y hasta el ‘hueso’ de Paolo, pero para el ‘Depredador’ es el pan de cada día, una costumbre y nadie lo ataranta. Los dados están en la mesa o en el piso. Depende de dónde los quieras recoger. Curuju. Me voy, soy fuga.