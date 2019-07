Del saque somos carnecita... La firme que se me cayó ese volante de La Vicky que se peleó en plena vía pública. Primero, según los testigos, estaba con una chica embarazada y la expuso a un golpe o que le pase algo malo de la impresión. Segundo, con la violencia no se gana ni mela y menos ahora que uno no sabe si en las pistas cruza ajos y cebollas con un maleante o un sano.

Tercero, que vaya a una academia de defensa personal, porque es un chiste para meter puñete. Es peor que el mancazo del entrenador argentino Carusso Lombardi. Adelanta con un tabazo y de allí retrocede dando la espalda y cubriéndose la pepa. Un tío panzón tranquilito le paró el macho. Sin ser siquiera la ‘Pantera’ Zegarra, lo mandó a su carro. Así no es...

Por siaca, hay un runrún de que el brazo derecho del bravo de la AFA habló con el abogado del ‘Tigre’ y le propuso que si se aburría en Lima, lo esperaban para que chape la albiceleste. Eso sí, le dieron plazo hasta diciembre para dar su respuesta. La cláusula de rescisión no sería problema. No se va porque no se va. Allá no dura ni un mes. Messi, Di María, el ‘Kun’ y otro peso pesado no le harían caso. Y la prensa lo despedaza en dos fechas de no conseguir resultados. Aquí le pasamos por alto una rueda en la lona. En Argentina te hacen puré. Y no va a ser...

Me pasan la voz de que hay un presi de Segunda que maneja como una chacra su club. Exige que pongan al hijo de un amigo que pone la plata y cuando el equipo juega mal, envía a su chofer con un papelito para que se lo entregue al DT con los nombres de los cambios. Por eso Orlando Lavalle lo mandó por un tubo. Lo felicito porque se ha hecho respetar y que cobre las 10 lucas cholas que le deben, porque son sus pulmones y tiempo que no está con su familia. Rexuxa... Me voy, soy fuga.