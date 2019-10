Merecida la convocatoria de Alejandro Hohberg porque es lo mejor del campeonato

Del saque somos carnecita. .. Esta columna es futbolera, de datos, de análisis, de pastillas y consejos. Antes de empezar con el Sport Boys-’U’, tengo que referirme a una rubia con su plata. Yo tengo muchísimo respeto por la mujer, pero hay algunas que tiran su imagen al sótano cuatro. Hay una que se sentó en el sillón a responder 15 preguntas. En 14, el polígrafo confirmó que es verdad que se fue al ‘blando’ con 7 tipos, hubo un botón rojo y negó a otro. Todos casados o comprometidos. Reveló con un desparpajo increíble, sin pudor, sin vergüenza, que fueron ‘choque y fuga’. Se sentía orgullosa de su ‘hazaña’, de calificar la ‘faena’ de sus ‘amiguitos con derecho’ y de haberse levantado a ese pelotón. Padres, bajen ese video de YouTube y enséñenselo a sus hijas, para que vean cómo puede denigrarse tanto un ser humano por plata y cinco minutitos de fama. Yo solo les digo a las chicas que hagan caso a sus viejos, estudien, háganse respetar, sean emprendedoras y vivan como Dios manda. Aquí nadie es sano, pero la reputación es lo más sagrado para una dama. Ese título, cartón, maestría, no te lo da una universidad. Es la formación de casita, los valores. Eso no lo venden en la farmacia o una bodega. Sí, señores...



Vamos al ‘Miguel Grau’, a la ‘Casa Rosada’, que se llenó de los verdaderos hinchas que se metieron la mano al ‘drilo’ y que no deben tirar la toalla hasta el final, porque es la única manera de mantenerse en Primera. El 0-0 es justo. El duelo fue intenso y con cuentagotas de fútbol. Por no decir que solo corrieron y pisaron fuerte en las divididas. La presión por mantener la punta y salir de la zona roja llevó a demasiadas imprecisiones en los dos equipos. Bien expulsado el chalaco Pedro García por doble amarilla, pero la polémica es el penal que no pitó Diego Haro a Sebastián Gonzales, que fue agarrado por la ‘Sombra’ Ramos en el área. Pudo cobrarlo tranquilamente porque hubo un forcejeo, fricción. El Clausura se puso como el ají. Rexuxa...



Merecida la convocatoria de Alejandro Hohberg porque es lo mejor del campeonato. Lo que no entiendo es el cambio de parecer del comando técnico. El ‘Enano’ estuvo en el proceso de la Copa América Centenario de Estados Unidos en el 2016 y desde allí no lo llamaban. Lo que trascendió es que lo habían arrimado porque era ‘pecho frío’, se llenaba de nervios y no dio la talla porque le pesaba la rojiblanca. Y esa información es de adentro. O sea que en tres años ya es otro. Esperemos que haya sido tomado en cuenta por convicción y no por el clamor de los medios, la ‘Trinchera’ o empresarios. Curuju...



Ese ‘Turco’, que ya se va por incompetente por la puerta falsa de San Luis, es tan vago que su tiempo lo pierde paseando por el malecón de Miraflores. La semana pasada, en el parque ‘María Reiche’, tomaba ‘foto’ con mucha atención a los pantaloncitos, licras y enterizos que desfilaban por la zona. Nunca fue a un cerro, terral, campo sin pasta a observar talentos. Por ser un formador de oficina y ser un chiste en menores en Sudamérica gana 70 mil cocos mensuales. Qué feo... Me voy, soy fuga.