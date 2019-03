Lo de la ‘Misilera’ es para llorar: Pésimos refuerzos extranjeros, fichajes mazamorras y un DT que no sabe qué hacer

Del saque somos carnecita. .. La firme que sentí vergüenza ajena viendo a esa ‘chinita’ en la tele. Sin ningún pudor declaró que Farfán le pagó una suite de 5 mil cocos para darse besitos, que se drogaba, que intentó suicidarse, que le fueron infiel, hasta se emborrachaba de amanecida y varias cosas más. Debería estar en un centro de rehabilitación por el bien de sus hijos. En cualquier momento estalla el ‘chanchazo’. Pobechita...

ALIANZA JUGÓ su mejor primer tiempo. Le metió un baile al equipo del ‘Chemo’, que fue pan con camote y relleno, sobre todo en defensa. Los zambitos aprovecharon los errores y vacunaron. Manzaneda la pisa, encara y tuvo mejor compañía en Joazhiño que con ‘Cachito’ al lado. Me gustó el ‘Gato’ Cuba, sacando centros bien dirigidos, debería arrancar contra River Plate. El que me preocupa es el chico Riojas, si no comete un penal, mete un tabazo o lo expulsan. Se está pasando de revoluciones, deberían hablarle y tenerlo un par de partidos en banca para bajarle las revoluciones. El miércoles, ante los ‘Millonarios’, se verá un lleno total en el Nacional y el equipo llega entonado para alegrar a los hinchas. Y no va cher...

Lo de la ‘Misilera’ es para llorar. Pésimos refuerzos extranjeros, fichajes mazamorras y un técnico inexperto que no sabe qué hacer. La hinchada se mete la mano al bolsillo, canta por más de 90 minutos y termina viendo un desastre de equipo. Necesitan refuerzos de nivel en todas sus líneas. Ayayayay...

El torneo local es increíble. Alucinen que el ‘Piki’ la hizo de armador, volante y goleador ante los chalacos. Ojalá que haga lo mismo en la Copa Libertadores y no tenga que pedir Uber para chapar a los rivales. Cristal es puntero e invicto en la Liga 1, pero sigue cometiendo errores, principalmente en defensa, que le pueden pasar la factura en la competencia internacional. Así es... Me voy, soy fuga.