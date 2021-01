Del saque somos carnecita... Ojalá me equivoque, pero la verídica que no le veo futuro al romance entre el ‘Cacharrero’ y la ‘Princesita’. Se han juntado dos ‘cables pelados’ y ahí puede pasar cualquier cosa. Es la misma flaca que se fue un par de semanas a Europa con un zambito y después volvió con una ‘calavera’. Ahora dice que está enamoradísima. Hummmm...

Me cuentan que ese volante con nombre de brasileño que acaba de descender con un grande, ahora apunta a mirar chicas de la tele. Afirman que anda buscando a la hermana de una ex de ‘Giselo’, pero ella no lo quiere ni como amigo. Como es terco, dicen que se tiene fe para ganarle por cansancio. Noooooo...

ASÍ QUE AL ‘PITBULL’, que es derecho, patea con la izquierda y nadie sabe para que lado corre, le entró la onda por bailar salsa. Hasta se grabó, publicó el video en las redes y la gente le aclaró dos cosas que no debe volver a hacer: jugar a la pelotita y pararse en una pista de baile. Parece que le hubieran echado cemento a la cintura. Asuuuuu...

La firme que hay que seguir cuidándose del maldito virus. El chalaco Josimar Atoche, quien jugó en Alianza Lima y ahora defiende al Cusco FC, tiene a su tío que está malito en el Hospital de la Policía. Lo malo es que padece de diabetes y aún no ha recibido la debida atención en una cama. El volante anda preocupado por su sangre y ojalá pueda ser atendido pronto para que se recupere. Así es...

Ya me contaron que ‘Amén’ sigue perjudicando a nuestra pelotita. Cuando era jefe de menores en San Luis, despidió sin justificación a ‘J.J.’, el entrenador que llevó a los ‘Jotitas’ a un Mundial. Por el capricho del parrillero, ahora deberán pagarle un billetazo al técnico, al violar sus derechos laborales. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.