Nuestro fútbol sigue siendo un mamarracho... Ya no van a quitar puntos a los clubes que no paguen a sus jugadores

Del saque somos carnecita... Pasó el Mundial y nuestro fútbol sigue siendo un mamarracho. Ahora que los ‘genios’ van a organizar los campeonatos locales, pretenden traer otra vez la informalidad. Ya no van a quitarles puntos a los clubes que no paguen a sus jugadores. El año pasado solo cuatro cumplieron, el resto fue sancionado por querer meter cabezazo. Incluso, hubo algunos equipos que esperaban ver si clasificaban a un torneo internacional para saldar sus deudas. El ‘perro muerto’, los cheques sin fondos, los juicios y los morosos amenazan con inundar las páginas deportivas. Ayayayay...

La firme que las cosas en el ‘City’ se manejan como en una chacra. Contratan jugadores y luego los chotean, porque al dueño se le ocurre decir que están lesionados o gordos. En menos de 15 días del inicio de año ya botaron a Pretell, Alfredo Carrillo, Olascuaga y Kahn. Eso pasa porque fichan futbolistas sin consultar al técnico, después llega el entrenador y no los tiene en sus planes. Lo malo es que hacen contratos sin firmas del mandamás y así pueden botar a todo el plantel sin darles su billete. Qué feo...

El ‘Loquito’ es bien especial. Ahora que llegó a Cajamarca busca impresionar a las turistas extranjeras que pasean por esos lares y como sabe que andar en nave es imprescindible, mandó a un causa a que le lleve su camionetón. Asuuuu...

Ya me contaron que cuando al español Michel, técnico del Rayo Vallecano, le dijeron que podía llegar ‘Bolt’, no lo pensó dos veces. El entrenador lo había seguido en toda la Eliminatoria, el Mundial, amistosos y encima su esposa, que es peruana, le aconsejó que fiche a su paisano. Por eso le tiene ‘camote’, es uno de sus engreídos y el lateral se siente en confianza para destacar. Ojalá vaya a un club más grande de España... Me voy, soy fuga.