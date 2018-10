Del saque somos carnecita... Ricardo Gareca alzó la voz en su conferencia de prensa del último viernes. Hay tres frases que quiero responderle. La primera: “¿Creen que Perú fue al Mundial de casualidad? Nosotros nos dejamos llevar por los resultados, por la realidad”, dijo. Yo estoy convencido de que no fue de suerte. Clasificamos a Rusia 2018 por los tres puntos de mesa que nos dieron la posibilidad de ir al repechaje.

En la cancha, mejoramos en la segunda rueda y tuvimos una buena remontada, pero de no ser por el reclamo, no hubiéramos disfrutado tremendo momento después de 36 años. La segunda: “Nadie pone un peso, una moneda por el fútbol. El Estado ha dejado de lado el deporte. Me duele en el alma”. Es cierto y es la batalla de siempre, pero la Federación Peruana de Fútbol crea sus propios recursos y los administra mal.

¿Es posible que se pague casi 16 millones de dólares a un entrenador por un contrato de 4 años? Con la mitad de esa plata construyo canchas en todo el país. La última: “Advíncula tiene todo para ser el mejor lateral del mundo y Cueva fue decisivo en las Eliminatorias”. Defender a sus jugadores le da un plus en la interna, es su virtud y habla bien de su liderazgo. Pero por siaca, hace tiempo escribí que si el ‘Rayo’ sostiene su nivel en el Rayo, la próxima temporada se lo lleva un grande de España. Lo del chato es cuestión de gustos. Para mí, puso su granito de arena y no marcó la diferencia. Sí, señores...

Aquí hay democracia, aunque a veces no comparta la misma idea. El ‘Loco’ dice que hay un sector de la prensa que ha creado un mal ambiente en el club y que los conoce a todos. Que yo sepa, los periodistas no tenemos la culpa de la actualidad financiera y futbolística de la ‘U’. Que no haya un mango en las arcas, que sea penúltimo en el acumulado, que su cancha parezca un potrero, que tenga una plantilla con casi el 80 % de jugadores con perfil para equipo de liga, que la camiseta no luzca sponsor en el pecho y que pese más de 90 kilos no es responsabilidad nuestra.



Lo que pasa es que muchos deportistas están acostumbrados a que les sigan el amén, que les regalen elogios y les hagan la patería. Yo soy hincha de papito y mamita. De nadie más. Y no va a ser...

La firme que la zona roja pica y que no les sorprenda que algunos van a querer zafar a la mala y con fulería. Yo sé de un ‘men’ de los que está con la soga en el cuello que es rata de ratas. Hay 8 equipos que lucharán por permanecer en Primera y hay que estar ‘ojito, ojito’, porque será una verdadera batalla. Ayer, a Municipal le anularon un gol legítimo y le cobraron un penal inexistente en Moyobamba. ¿Y quién sanciona a ese juez? Pasa por agua tibia y encima lo premian, porque lo siguen programando. No estoy diciendo que se ha echado. No. Lo que sugiero es que designen a los mejores en cada fecha. Ayayayay... Me voy, soy fuga.