Las palabras de Melissa Paredes no cayeron bien en la interna del Muni y varios están jetones con el ‘Gato’

Del saque somos carnecita. .. Me pasan la voz de que las palabras de Melissa Paredes en la entrevista del último domingo no cayeron bien en la interna del Muni y varios están jetones con el ‘Gato’. Quiero aclarar que la actriz lo hizo con la mejor onda y no para causar problemas en otros hogares ni dejar mal a su marido, que es un caballerito y no se mete con nadie. Es parte del show de la farándula y deporte. Los que se deben preocupar son esos que son mangoneados por la mujer y le siguen el amén a todo. Incluso le dan su ‘espacio’ porque son modernos, ‘open mind’. Y peores son los que no visitan a sus mamás para que la señora de la casa no se moleste. Para mí esos son unos ‘huevos grandazos’. Yo sufro de mamitis. Mi viejita es primero, segundo y tercero. El varón en sus cuarteles de invierno recién volteará y verá quién es su compañera de la vida. Antes, tú te cambias de camisa, pantalón, calzoncillo y no sabes qué otras cosas más. Y no va a ser...

El ‘Loco’ es causa y aquí reconocemos su trayectoria y calidad. Ha jugado con los más pintaditos en Argentina, Italia, España y los grandes de Europa lo querían en su mejor momento. Así ha participado en Champions, Europa League, Eliminatorias, Copa América y conoce de cerca cómo se cuidan los futbolistas de élite. Y por su imagen, debería ponerse bien en forma. Demasiado pesado. Lo pican y es como los semáforos, que toman foto a la placa y nada más. No creo que quiera que los hinchas lo recuerden de esa manera. Así es...

La firme que sale pus por todos lados en el fútbol. Gana plata el más vivo y mil oficios. Hay un ‘Correcamino’ que es entrenador, empresario, ‘scouting’ y operador. Empezó dirigiendo en la reserva de un equipo del ‘Callejón’, luego se fue y ahora volvió como gerente. Es el nexo de una empresa chilena que recluta jóvenes y que ha tomado la administración de ese club. Lo curioso es que este peladito lo está cocinando a ‘Nogana’ porque quiere chapar el buzo. Se cree audaz pero perdió a su ‘patrona’ por una ‘colocha’ que lo desplumó. Cada beso y cariñito tenía un valor. Qué feo...

Me acaban de contar que ‘Puchito’ renueva cada dos meses y es tan sano que tiene una cláusula de que si habla mal o se queja de su trabajo, lo chotean y paga una penalidad. No lo entiendo al tío. No se quiere ni se valora. Por una chamba no puede caer tan bajo con esos dueños que los tratan como una zapatilla. Encima sus pupilos están volando porque no chapan el sueldo que arreglaron por fuera, que es el triple de lo que aparece en la Federación. Ayayayay... Me voy, soy fuga.