Del saque somos carnecita... Viernes de pelota y pelotas. Hay Eurocopa y Copa América. Lo que pase en el Viejo Continente lo veo, pero no me interesa. Lo que suceda en Brasil sí me genera ansiedad y un triunfo me pone un fin de semana recontra chévere. Ese es mi deseo. El partido es otro tema. Ahí solo vale lo que hagas bien en la cancha. Paraguay será durísimo y el choque trabadito. No me imagino muchas situaciones de peligro porque ambas selecciones no se destacan por ser goleadoras. Es cierto que ellos no tienen una estrella rutilante, pero en la actualidad lo que prevalece es el colectivo. Podremos dormir como bebés porque no marcaremos a Neymar, Messi, Cavani o Suárez, pero un NN puede pintarnos la cara. Atentos con el balón parado que ellos siempre van bien por arriba y pequeños detalles. Sí, señores...

Hay un run run que el ‘Loquito del Rímac’ se está desprendiendo de uno de sus depas. Parece que ya está sintiendo la pegada de no trabajar y, para no bajar el nivel de vida, prefiere ‘poner al palo’ sus propiedades. Lo bueno es que todavía le quedan varios y todos en lugares ‘fichos’. Con los alquileres le da para vivir tranquilito. Mi consejo es que ya no venda uno más. Si ya no va a tapar, que emprenda un negocio o se agarre de sus ocho horas diarias. Rexuxa...

El ‘Rey de los bloopers’ en su peor momento. Promocionaba en sus redes a un restaurante de San Isidro, pero ayer le avisaron que ya no siga ‘colgando’ nada porque no querían que los mencione. Cuando indagó por qué tomaron esa decisión, le respondieron que no genera más clientela. Nooooo...

Así que los ‘amigos de lo ajeno’ se metieron a la casa que tiene el equipo de la Franja camino a Villa El Salvador. Dizque se llevaron ropa de entrenamiento y un par de laptops. Ojalá recuperen todo y encuentren a quien dio el dato porque ese es uno de adentro. Los soplones y traidores casi siempre los tienes a medio paso. Así es...

Me voy, soy fuga.