Del saque somos carnecita... Cómo es la vida. El ‘Pato’ tenía su flaca de cuando no era nada, una blanquita que se la presentó el ‘Rafa’, su compañero en los juveniles de Ate, pero subió a Primera, conoció a la modelo y la dejó, la ignoró por completo. Hasta se peleó con sus viejos porque no la aceptaban. Ahora solito, triste y abandonado, anda preguntando si está libre y le respondieron que tiene enamorado y mejor que ni se acerque, porque está templadaza. Los errores se pagan. No puedes cambiar agua mineral por ron. Qué palta...

Me pasan la voz que ‘Aquí sí’ anda tras los pasos de una cantante de Agua Bella. Es una mamasota con pinta de modelo y apellido japonés. El pelotero le ha escrito dos veces. En la primera lo leyó y en la segunda respondió. El volante lo primero que hizo fue ofrecerle un viaje cuando regresen los vuelos internacionales. Allí quedó la wasapeada, no hubo como respuesta un sí, pero tampoco un no.

Me avisan que el ‘General de las trampas’, el fin de semana, volvió a saltarse las normas de bioseguridad. El domingo salió de su hogar tomando un desayunito ligero y se internó en el pasaje Asunción, en Chorrillos, donde ‘liquidó’ como si estuviera permitido. Habló que lo quiere parar de cabeza a ‘Sin swing’ porque está nombrando a su hermano. Curuju...

Dizque ‘Ben a mi casa’ todo regalo lo hace escribiendo en inglés. Aseguran que es bilingüe, domina ambas lenguas y mira las películas americanas sin leer el subtítulo. Ese es su fuerte, porque con la pelotita solo domina un pie y encima mal. Sin pica pica...

El comentarista empresario anda muy afanoso por una dama que camina por San Isidro. Tiene bonita cara, buen cuerpo, pero cuentan que es sufridita. La está apoyando con víveres para que pare la olla en casita. Le está ‘ganando’ por el estómago y de allí le mete la carretilla. Igualito a lo que hace con sus representados. Los endulza y después se lleva casi toda la guita. Quéeeeee...

Me voy, soy fuga.