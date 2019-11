Del saque somos carnecita... La firme que lo de Gallese es un ‘paltón’ de aquellos. Lo peor es el lado humano, cómo un hombre puede perder su familia, su hogar, por un dame que te doy. El jugador es un ser humano y esas cosas pueden traer abajo a cualquiera. Esa cabecita debe estar volando a mil por hora. Lo otro es que pierde por ‘sanazo’. Ese hotel es conocido por muchos peloteros que van a trampear de día y de noche, y un arquero de selección no puede regalarse con lacito y todo. Ahora, los ‘sapos rabiosos’ te echan en una, si es que alguien no te filma. No seas malo. La verídica que Bengoechea la quiere pegar de buenito, de papá, de que conoce al futbolista, pero no lo veo a Pedro tapando este domingo ante Cristal. Un error y lo entierran en una. Así es...

Hace unos días, el italiano Antonio Conte, técnico del Inter de Milán, dio un consejo a sus pupilos sobre la vida sexual que deben tener para que rindan mejor en la cancha: “Durante la temporada, los jugadores no deben tener relaciones sexuales que duren mucho tiempo. Necesitan hacer el menor esfuerzo posible. La mejor posición para ellos es si sus parejas van arriba. Y es preferible que estén con sus propias esposas”. Cuando sales con la trampita, la amiga con derechos u otra persona que no es tu pareja oficial, te exiges hasta el triple, porque quieres quedar bien. Eso lo saben los especialistas. Y no va cher...

En el papel, creo que Alianza tiene cierta ventaja sobre Cristal. Ha mejorado su banca, algo que le faltó el año pasado cuando los golearon en el global de definición. Pero si los celestes se adueñan de la pelota y contienen la avalancha, pueden dar la sorpresa. Curuju...

Me voy, soy fuga.