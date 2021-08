Del saque somos carnecita... En dos días empezará la fecha triple de Eliminatorias, serán tres partidos que pueden marcar nuestro destino rumbo a Qatar 2022.

Partidos claves

Repito, estamos obligados a sumar seis puntos como mínimo para salir del fondo de la tabla. Si no logramos eso, no vengan con ‘floros’ ni ‘milongas’. Ojalá que el ‘Tigre’ arme bien su esquema y mueva bien sus fichas, porque no estamos para perder ni un minuto de juego.

La casa se respeta y el apoyo del hincha siempre es importante. Sí, señores... Mucho cuidado que en Eliminatorias y Copa América nos han clavado 28 ‘pepas’, eso significa que defendemos muy mal y es responsabilidad del entrenador. Somos los más goleados junto a Bolivia.

Tenemos que hacernos fuertes atrás porque sino nos vamos pa’ La Habana. Así es... La firme que ahora que la Premier League se puso fuerte en no ceder a los sudamericanos para las Eliminatorias, es el momento de dar el golpe y ganarle a Uruguay y Brasil. Hay que pensar en grande. Las dos selecciones jugarán sin sus principales ‘estrellas’, con equipos parchados a última hora. Es ahora o nunca. Y no va cher...

Pelotero no aprende la lección e insiste

Todo se sabe, así que lo primero que hizo un zurdito cuando pisó suelo peruano fue llamar a una rubia que hace poco lo echó en cancha por intenso. El pelotero cree que esta vez gana sí o sí, porque la doña está solita y él llegó sin su nueva ‘patrona’. Ya se apuntó como ‘paño de lágrimas’. Ojo que la última vez lo ‘parcharon’ mal. Qué feo... Me voy, soy fuga.

