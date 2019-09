Pelotero se grabó haciendo travesuras con hermana de una chica de la tele, le roban celular y video está en página XXX

Del saque somos carnecita. .. La firme que me da gusto cuando alguien piensa en lo mejor para su familia. Ya me contaron que el ‘Rayo’ está en cosas buenas y serias para su futuro. Aprovecha su buen momento en la ‘Madre Patria’ y acaba de comprar tres depas en zonas fichas. Eso sí, todo lo pagó al contado para no gastarse el billete y no generar intereses. Dicen que ya le compró casita a sus padres, otra para él y una más para sus hijos. Ahora empezó a asegurarse con propiedades, porque hay que guardar pan para mayo. Lo felicito, porque he visto a muchos que tuvieron su cuarto de hora en Europa y ahora manguean por las calles. Así es...



Se me cayó ‘Ropita’. Lo tenía como buen tipo, un zambo quimboso y bien barrio, pero parece que se metió de empresario y rapidito aprendió las cosas malas de los ‘buitres’ que abundan en nuestra pelotita. Las malas lenguas aseguran que a un defensa suplente de una universidad de la sierra le pidió 7 lucas gringas antes que se cierre el libro de pases para colocarlo en un equipo de la capital. Lo malo es que chapó el billete y no hizo nada. El chiquillo le revienta el celular y no le responde. Ah, y dicen que también va a los campeonatos de menores y mete floro a los papás de los chibolos para sacarles monedas con la finalidad de colocarlos en La Vicky. Qué feo...



Hay un runrún bravo de que un pelotero que siempre anda tras flacas de la farándula, lo adornan y le gusta pedir matri de rodillas, se grabó haciendo travesuras con la hermana de una chica de la tele. Hace un tiempo la pulseó para regresar, ella no lo empelotó y le dijo más pallares con tallarines. Ahora anda saltón porque parece que le han robado su celular y dicen que subieron su video en una página de adultos. Qué feo... Me voy, soy fuga.