Perú al Mundial: “Ya dimos el primer paso de estar entre los mejores 32 del universo”, asegura El Bombardero

Del saque somos carnecita... Es otra sensación escribir una columna estando en un Mundial. Es otra motivación, ánimo, pilas. Casi 36 años relatando eliminaciones y derrotas y se acabó toda esa mela. Ya no lo veremos por televisión ni por Internet. Estaremos en Rusia alentando a nuestra selección y de paso, tirando maicito a esas blancas de ojos verdes, celestes y marrones que están en cada metro cuadrado y que son entradoras, así no hables su idioma. Un queco, una mueca, un gesto y clic. Y se lo debemos a los seleccionados, cuerpo técnico, auxiliar, médico y los hinchas. Y también a Antonio García Pye, quien hizo su chamba en la mesa y nos dieron 3 puntos. Ese detallito hay que recordarlo para ubicarnos. Sí, señores...



Resumo la campaña de Ricardo Gareca. Una primera vuelta desastrosa, llena de errores. Una segunda de buenos resultados, aciertos y de mucha suerte y carambolas. El objetivo se cumplió y eso es lo que vale. Lo más importante es que se le ha dado su sitio al jugador local, muchas veces menospreciado. También ha quedado claro que nadie es indispensable. Rexuxa...



Perú al Mundial: Así se vivió el festejo explosivo de la clasificación adentro del Estadio Nacional [VIDEO]

Ya dimos el primer paso de estar entre los mejores 32 del universo. Pero hay que trazarnos nuevos objetivos y apuntar a lo más alto. Yo no soy botado porque no es mi estilo, pero este diario hace años es el más vendido de habla hispana en el mundo y no nos dormimos, no pestañeamos, queremos más, vamos por la gloria, que es codearnos con los ‘top ten’ en ventas en el planeta Tierra. Así que miremos más allá de la primera ronda y hay que trabajar como locos, enfermos, intensos. En el 70’ y 78’ no fuimos pan con mantequilla, salvo la goleada de Argentina. Así es...



‘Que los dirigentes no se metan ahora que ya clasificamos, porque son expertos, no me hagan hablar de lo del 82’, lo dijo Germán Leguía ayer por la mañana en un noticiero de señal abierta. También Julio César Uribe y Guillermo La Rosa participaron de la entrevista y con su silencio daban fe de lo ocurrido sin contar la historia. Es muy sencillo entender a ‘Cocoliche’. Lo que quiere decir es que no impongan a Claudio Pizarro, que está tío, porque puede romper el grupo. Eso ocurrió con el ‘Nene’, que partió al equipo en el Mundial de España. Todos pensaron que podíamos ser hasta campeones del mundo después de la gira por los tres continentes, pero luego llamaron a Cubillas, que ya no era su momento, y se fue al tacho todo. Mañana vuelvo con fuerza porque hay harto material por desmenuzar. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

