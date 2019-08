Perú se olvidó de sus problemas gracias a estos enormes chicos que se sacaron la mela por la gloria en los Panamericanos

Del saque somos carnecita. .. Los Panamericanos han sido el evento deportivo más grande que hemos organizado y estuvimos a la altura. La inauguración, organización, canchas, escenarios, la villa, traslado, alimentación y atención es de primera, A1. Podemos ser sedes de Olimpiadas y Mundiales tranquilamente si hay presupuesto. Antes de estos Juegos, solo pensábamos que el fútbol y vóley existían y fueron la decepción. Hoy con mucha esperanza digo que tenemos atletas con potencial en las diferentes disciplinas. El presidente Vizcarra, en vez de ir a colgar medallas, debería gestionar partidas importantes para apoyar a las federaciones para que sigamos brillando con oro, plata y bronce. ¿O acaso solo le interesa la fotito y nada más? El Perú se olvidó de los corruptos, de la economía estancada, de los problemas de la ‘Tía’ María, de la violencia en las calles y múltiples problemas gracias a estos enormes chicos que se sacaron la mela por la gloria, por el cariño del pueblo. Los que subieron al podio y los que lucharon en el intento. Sí, señores...



Ayer tiraba patadas al aire cada vez que levantaba el pie Alexandra Grande y movía los brazos cuando Claudia Suárez le daba a la paleta. Me faltó el aire, pero no porque estaba corriendo, sino de ver cómo ponía turbo en la recta final el zambito Mario Bazán, quien es bravo en los 3 mil metros y luchó palmo a palmo con los grandes. Y se me salieron los lagrimones cuando el chamaco Yuta Galarreta levantó en peso a su oponente y también a su entrenador. Sonreí cuando Kevin Martínez chapó a su novia en las tribunas y Renzo Sanguinetti fue el guardián de la bahía en Paracas. Nunca he tenido el bobo tan sensible como en estas dos semanas. Cada imagen, esfuerzo, festejo o lamento me conmovía. Así es...



Bien el ‘Chaval’, que decidió cambiar de aires y ahora usa la 10 del Nantes de la Liga 1 de Francia. Hizo las divisiones menores en el Real Madrid, cuneta con pasaporte español y eso cuenta mucho en Europa. Además, tiene sus cositas, a tal punto que hace unos años, Fernando Hierro, ex crack del Real Madrid y selección de España, intentó que juegue por la ‘Roja’, pero el volante respondió que ya había elegido vestirse con la ‘Blanquirroja’. Es el preferido de la afición peruana, pero en la interna parece que no cae tan bien, porque nunca se la dan al pie. A veces ni lo miran. Rexuxa... Me voy, soy fuga.