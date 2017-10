Perú vs. Argentina: El Bombardero ya está en Buenos Aires para alentar con todo a la blanquirroja

Del saque somos carnecita... El nervio que hay en el bife ancho también está presente en cada taxista, mozo, canillita, empleado, vendedor de verduras y cada argentino que reniega y no duerme por su selección. He viajado 12 horas, con escala incluida en Salta, y todo para ver a mi rico Perú. Para hacer fuerza desde la tribuna, porque ‘La Bombonera’ no me hace ni cosquillas. El barrio de La Boca es bravo, achorado, maleado, pero yo soy caminante. Sé cómo portarme y ‘volteo’ a la gente en una. Sí señores...



‘Messi es un pecho frío, tiene que aprender del Diego’, me dice el chofer del remisse que tomo del aeropuerto a mi hotel. Me chequeo, dejo las maletas y salgo a almorzar y cenar a la vez. Líder era Maradona, que les gritaba, camino al vestuario en el primer tiempo, la cag... acá y allá a cada uno. Leo se los dice por WhatsApp porque no habla un carajo. Una cosa de locos...



Me pido una parrilla: bife, pollo y chorizo en el ‘Gaucho’ de Lavalle, que es como el Jirón de la Unión de Lima. La chica que me atiende me saca que soy perucho y me pregunta: ¿Venís al partido? Y yo le respondo que sí. Ella continúa: ‘el jueves van a ganar porque Argentina es un desastre’. Y como la vi muy suelta y confianzuda le tiré maicito: ‘¿y yo cuándo voy a campeonar con vos?’. Se mató de la risa y no me dijo nada. Cuando pagué la cuenta y dejé la propina aflojó toditita: ‘salgo en dos horas’. También me reí y saqué la cola con un: ‘vamos 1 a 1’. La verdad ni estaba como para invertir monedas y tiempo. Solo el secreto de sus ojos la salvaba. Curuju...



Plantel completo, Noveno entrenamiento de la Selección Peruana // Argentina vs Perú

Jorge Sampaoli es rayado al mango. Aseguran que jugará con línea de tres y eso es abrir la puerta de par en par. Se necesita tiempo para trabajar ese sistema. En algún momento del partido quedarán descubiertos por las bandas. Les apuesto que dos defensas irán encima de Paolo. Hay que aprovechar que van a estar distraídos con el ‘Depredador’. Los periodistas de aquí se han encargado de vender miedo, ‘muñecos’. Han hecho de su libreto su novela, su historia. Y los únicos tangos son los de Carlitos Gardel. Los ‘tigrillos’ están prohibidos de alucinar. Solo hay que estar serios y atentos...



Olvídense queRicardo Gareca nunca ha ganado como entrenador las 11 veces que ha pisado ese estadio y que el ‘hombrecito’ le pintó la cara 4 a 3 con Chile en Lima. Las estadísticas no se amarran los chimpunes. Rexuxa...



La firme que hay ‘peruchos’ que han llegado a la aventura. Sin entrada comprada. Chicos, jovencitas, parejas de esposos, cincuentones, sesentones. Todos con la esperanza de encontrar un boleto, de ver a la ‘blanquirroja’, de estar en un momento histórico. No le paran bola al precio de la reventa. Me pidieron 6800 pesos, que al cambio son 400 cocos, por un sitio en la barra de la ‘bicolor’ y nadie se sonroja ni hace una mueca. La muchachada está palteada porque en 15 minutos se acabaron los tickets para el Perú vs. Colombia. Cuentan que los revendedores alquilaron más de 10 cabinas de Internet para coronar. Curuju...



Todo esfuerzo tiene su recompensa. Dios quiera que todo salga redondo en esta fecha doble. Una carambola más por favor. Ya toca ir al Mundial. Ya es hora de ser felices. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

