Del saque somos carnecita... Primer objetivo cumplido. Un 3-0 que ilusiona y te ‘encaballa’ para ir a Caracas. Ganamos jugando bien. Subimos dos posiciones en la tabla y acortamos la diferencia de goles donde estamos con menos 6. Y es un tema que debemos tener en cuenta porque así eliminamos a Chile para Rusia 2018 y ellos a nosotros en Francia 1998.

Este partido ha sido una vitamina C a la vena, un ‘privadito virtual’ y nada más. No perdamos la cabeza. Bolivia es los Chavelines de la Liga 2. No menosprecio el triunfo, al contrario, lo destaco, pero si creemos que somos una máquina, que damos espectáculo con el ‘tiki taka’, nos vamos a ir de pepa. Hemos pasado la valla del equipo de peor nivel e incluso que Venezuela que es último. Sí, señores...

La neta es que me gustó la soltura de los seleccionados. Esa que no había visto en toda la Eliminatoria. Ni con Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay. Y así hay que pararnos siempre y no solo con los débiles. Sin complejos, conchudos y claritos de mente. Tocando en una, a los espacios y desbordando por las bandas, sobre todo por el lado izquierdo. Con centros venenosos y efectividad en el área.

¡Una importante victoria! Los dirigidos por el 'Tigre' Ricardo Gareca se impusieron por tres goles a cero frente a su similar de Bolivia en el Estadio Nacional de Lima, los autores de los tantos que le dieron la victoria a la selección peruana fueron Gianluca Lapadula, Christian Cueva y Sergio Peña.

El fútbol simple es el más vistoso. No sirven las ‘paradinhas’, ‘huachas’, ‘sombreros’, ‘rabonas’, ‘relojes’, ‘tacos’ y ‘pinturitas’ porque esos no te llevan a mundiales. Creo, sin duda, que anoche creamos más situaciones de peligro que en todos los partidos de la Copa América y estas Clasificatorias. Así es...

Grata noticia la de Gianluca Lapadula. Por fin se reconcilió con la red y marcó su primera conquista en este torneo. Le anularon un tanto y el arquero Lampe le sacó dos disparos que iban directo a la cabaña. El ‘9′ vive de festejos en la cancha, no en el vestuario. También entiendo que es importante que lo alimenten, que lo hagan famoso. Y ayer se dio a la perfección el trabajo de los volantes y marcadores. Por eso tuvo chamba, el balón lo seguía. Lo ideal es que se amarre bien los cordones de sus chimpunes porque se le necesita más fino. En lo posible no perdonar, no fallar ni errar. Lo que se presente a cobrar. Ayayayay...

Cuevita hizo todo bien a excepción de la amarilla. Si está molesto con la prensa, con este pechito, con los hinchas, es su problema. Nadie lo manda a cometer errores groseros que cuestan resultados o que salga regalado en los ‘ampays’. ¿O sea qué quiere? ¿Que lo aplaudan cuando hace la del ‘Chavo’? Que le revienten cohetes sus alcahuetes o los que le hacen los mandados. Yo soy honesto y lo resalto cuando se lo merece. Cuando es irresponsable, no tengo por qué callarme. No me interesa lo que piensa. La mejor manera de tapar la boca es siendo figura. Rexuxa...

La plastilina a las rodillas solo le duró al ‘anfitrión’ del búnker para la salsita y reguetón del último sábado. Se le vio movedizo, empeñoso, pero ahí nomás. Fijo que alucinó una celebración especial si la clavaba, pero esta vez la suerte y el destino no le dieron la mano. Por ahora pasa piola. Falta la segunda parte.

SI DAMOS EL GOLPE, PIERDO LA MEMORIA

Esa que será el martes en la tierra de Maduro. Soy hombre de palabra. Si damos el golpe, pierdo la memoria. Así me manden a pulsear, a presionar, no largaré al personal. Mi palta no es que se diviertan, sino el momento. Están en su derecho de hacerla, pero en vacaciones o tiempo libre. No a puertas de ir a Qatar. Pero bueno, voy a parar aunque me den en los tobillos, en el fémur, por guardar silencio. Eso siempre y cuando traigan un ‘vinito’ en caja... Me voy, soy fuga.

