El partido que viene es el de la historia, de gloria. Si lo logran, pasarán 300 años y sus apellidos perdurarán siempre

Del saque somos carnecita. .. Tremendo lo vivido en el Perú-Chile. Sin dudas, una de las noches más emocionantes de mi vida dentro de un estadio. Lo que se sufrió y me divertí no lo cambio por nada. Fue una jornada perfecta. Bailamos a nuestro clásico rival. Así como lo lee. Nos paseamos en el ‘Arena do Gremio’. Los ‘parchamos’ con tacos y toques del desprecio. Nos comimos un cebichito y brindamos con pisquito y ahora sí que se vayan a su misma ‘mela’. Sus poses de agrandados se las llevaron para Santiago. Los eliminamos del Mundial y tumbamos al bicampeón de América pero de penales, porque jamás la ganaron en 90 minutos. Yo lo denominé el partido de la inteligencia, el de la vida. El que viene el domingo es el de la historia, de la gloria. Si lo logran, pasarán 300 años y sus apellidos perdurarán por siempre. Sí, señores...



Toca Brasil. El pentacampeón, el que solo ha perdido dos partidos con Tite, el anfitrión que se libra del VAR en las polémicas. Y para mí no hay dudas de que es la selección que está un peldaño más arriba que el resto de Sudamérica. No por nombre. Lo digo por funcionamiento. Velocidad, dinámica, precisión y posee un contragolpe mortal. Está bien que todos den por hecho que dará la vuelta. Yo les doy la contraria y con convencimiento. Perú tendrá una presión sana. No se romperá la cabeza para borrar lo del 5-0 y que necesita de goles para avanzar y salvar la campaña. Estarán ‘relajaditos’ en el mejor sentido de la palabra. Ellos alucinarán el ‘Fantasma del Maracanazo de 1950’ a colores y en pantalla gigante.



Veremos si son capaces de manejar esa apretada de las tribunas. Aguantamos 30 minutos y van a soltar todos sus ‘feijões’. Así designen un árbitro chileno para que den la vuelta, eso no sucederá porque hay que ‘parcharlos’ mal. Joder y hacer bulla con este tema para bajarles los caballos. Un escándalo va a haber. Si con Uruguay dormí como un bebé y ronqué en la previa con los ‘rotitos’, esta vez voy a ‘jatear’ hasta el mediodía para tener cuerpo para la madrugada. Y no va a ser...



Antes de seguir, quiero homenajear al hincha. Reconozco que no hemos sido locales como en Rusia, pero los que han llegado hacen por cien mil. También un ‘cherry’ para mi batería del Callao. De mi sitio, no en la zona de prensa, sino en occidente, donde se vive y transpira cada jugada, nacieron los ‘oles’ que hoy son virales con el tercer gol de Paolo. Los ‘poropopó’, el ‘cómo no te voy a querer’ y otros cánticos que pusieron la piel de gallina. Incluso hicimos que hasta la ‘primera dama’, la esposa de Ricardo Gareca, salte como una peruana más. Y el reviente fue mi causa Martín Fiestas, que armó la fiesta con su vozarrón. Tranquilamente, con su chispa, le hizo la competencia al zambo Franco Cabrera, que levanta al pueblo de sus asientos y pone las pilas. Mi ‘brother’ cerró la celebración en los pasadizos con toda la barra. Allí lo cargó en peso al ‘Israelita’ y le gritó: ‘Hoy te hago el amor, feo csm...’.



Todos se ahogaron y tiraron al suelo de la risa. Cómo habrá sido el vacilón que ya en el hotel, cerca de las 2 de la madrugada, se me acercó el ‘Puma’ Carranza y me dijo: ‘La pasamos recontrachévere’. Esta goleada se lo merece el país y José Luis, quien se mató por la ‘Blanquirroja’. Y no va cher...



Arthur, Coutinho, Thiago Silva, Alves, Gabriel Jesus, Casemiro, Alisson y los otros son cracks en sus clubes. Pero en la actualidad y modernidad, uno solo no se lleva a once ni gana títulos ni partidos. A Firmino le da fiebre, cólicos y vómitos cuando escucha Carlos Zambrano, quien lo tenía de hijo en la Bundesliga. En una temporada aprendió a bailar festejo mejor que ‘Guajaja’, porque lo hacía zapatear con chimpunes y no con tacos. Fue un accidente lo del ‘Arena Corinthians’. Los tres primeros tantos fueron ‘marca Perú’. Fallas sonsas, estúpidas, de ‘giles’. Y si Yotún y Tapia repiten sus actuaciones, mamita querida. El escenario es otro. Gallese tapó para 11 y si mantiene el nivel, hay esperanzas. La calidad de Trauco no estaba muerta, andaba de parranda. Es la nueva zurda de oro. Carrillo y ‘Cuevita’ tienen que romperla. Lo suyo es que han perdido confianza. Eso se recupera con motivación y creyendo en sus condiciones. ‘Orejas’, sánate como sea. Tú arrancas y hay 60 por ciento de que guerreamos porque guerreamos. Paolo parado, es una pesadilla para los defensas. En modo Guerrero, es imparable. Ballón, ‘Canchita’ y Polo entran con aire fresco y colaboran, porque no se resiente el equipo. Suman y se multiplican. Vale... Me voy, soy fuga.