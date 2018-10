Del saque somos carnecita. .. Desde el 2013 que no podemos vencer a Chile. Ni por oficiales ni amistosos. De los últimos diez encuentros, nos ganaron nueve. El viernes jugaremos un nuevo Clásico del Pacífico y ya es hora de acabar con la mala racha. Aunque la firme, será complicado, porque llegamos con lesionados, jugadores que no pasan por su mejor momento y otros que recién están agarrando ritmo. Ante la ausencia de Guerrero y Farfán, es hora de que Advíncula, Carrillo y Ramos asuman el liderazgo del equipo. Estos partidos se juegan con el corazón y la sangre caliente, nada de que son amistosos. Chile empezó a crecer y ubicarse en el top-ten del ranking Fifa ganando a todo rival, grande o chico, así que debemos ir por ese camino. Los triunfos te alimentan el ánimo, te dan otro ‘caché’ y los rivales te ven distinto. Así es...



El ‘chato’ Ruidíaz es el llamado a ser el ‘9’ de la Blanquirroja para estos duelos. Es la gran oportunidad de la ‘Pulga’ de demostrar que no solo la rompe con los basquetbolistas de la MLS. La última vez, ante Alemania, pasó más desapercibido que el ‘Tío Chaparrón’ en las votaciones. Ojalá que le lleguen más pelotas y tenga chances en el arco contrario. Y no va a cher...



