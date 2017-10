Perú vs. Colombia será una guerra [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Faltan 48 horas para el ‘partido de todos’. Esta frase la escribí en ‘La Bombonera’ apenas sonó el pitazo final del Argentina - Perú, en el ‘Pupitre’ (la zona designada para los periodistas). ¿Y por qué la repito todos los días? Es que cada uno de nosotros tenemos que poner el hombro y el granito de arena desde nuestro sitio. Jugadores, camilleros, recogebolas, hinchas, los de Migraciones, ‘picadores’ y ‘zapatos rotos’. Colombia debe sentir que es visitante y hay que incomodarlos. Que no peguen un ojo. Si los policías no permiten que nos acerquemos a su concentración, los botones y camareras que les hagan bulla, les toquen la puerta a las dos de la mañana por las santas hueveras. Sí, señores...



Calma, calma. El partido será de Eliminatoria. No será el Combate de Angamos. Será la guerra de los bandidos versus los berracos. Les aseguro que no habrá amigos en la cancha ni ‘fair play’. Está en juego el pase al Mundial. La gloria que te acompañará hasta el último día de tu vida. Y ahora toca ser protagonista. Una cosa es defender con 22 piernas en tu cancha y otra que salgas y dejes espacios. Cuidando el resultado nos ha ido bien en los últimos cuatro partidos, porque estamos más ordenados. No hay que descuidarnos porque si nos vamos como loquitos, puede ser fatal. Rexuxa...



Hemos ganado confianza y mejorado en algunos aspectos: ya no nos sorprenden ni madrugan. Tampoco nos vacunan en los descuentos. Además, las pocas que tenemos, las metemos. Hay una idea, pero estoy convencido que podemos dar más. El temita con el equipo de Pékerman es que son estilos parecidos, con la diferencia que ellos trabajan juntos mucho más tiempo y cuentan con James, Falcao y Cuadrado. Tres de primer nivel. En este minuto, venimos embalados, mientras los cafeteros andan ‘psicoseados’. A ese punto hay que sacarle provecho. Así es... Me voy, soy fuga.