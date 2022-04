Del saque somos carnecita... La neta es que Alianza se tomó un caldito con una pechugaza de presa en el ‘Monumental’. Fue un 4-1 claro, contundente y sin atenuantes. Se sobró tanto que hizo 5 goles en el partido porque Pablo Míguez la metió en su propio arco.

Es increíble que Cayetano y Alonso sean refuerzos de Universitario. A esos señores los han sacado de un mercado de Montevideo, donde vendían al menudeo carne, cerdo o chorizo. O choncholí, pancita, rachi y anticucho en una esquina. Son impresentables en una cancha. Tanta plata invertida para ni mela.

Se apuró la vuelta de José Carvallo y allí están las consecuencias. Falto de distancia, El primer tanto fue por su palo y el segundo por ‘tallarín’ no llega a un centro pasado. Aldo Corzo no aportó ni en garra ni en huevos. Andy empezó como Polo y terminó en estropajo. Al chico Alex Varela lo bajaron de su nube. Mucha botadera y cero peligro. Ni cosquillas causó en el área. Sí, señores...

Ahora tampoco es para reventarles hartos ‘cuetes’ a los de la rica Vicky porque la tarea es en Copa Libertadores donde damos pena y lástima. Es increíble que Hernán Barcos en el torneo internacional parece esos ‘chachicars’ de la colección de los Nicolini y aquí es un Fórmula 1.

Igual con el muchachito Jairo Concha, quien ayer la tocó, escondió, amagó y la clavó. Con River Plate y Colo Colo se consagró de fotógrafo profesional. Tiene en primer plano y en alto relieve a Julián Álvarez, Enzo Pérez y los que desfilaron por su lado.

Si es para inflar la noticia y las ventas de los diarios y programas deportivos: ‘Gigante, Alianza’, ‘La máquina del sabor’, ‘Los nuevos Potrillos’. Eso es para el ‘Comando Sur’ y la mitad del país. Si es para ubicarlos, que repita lo mismo con Fortaleza y compita con los del extranjero. Ya basta de papelones y ser los ‘pan con relleno y camote’ de Sudamérica. Eso no corre. Curuju...

Yo soy del Callao y entiendo el enojo de los hinchas, pero no avalo jamás la violencia. Sufro, reniego y vuelo cuando les pintan la cara a los rosados de visita y peor en el ‘Miguel Grau’, pero eso no significa que amenacen con plomo porque eso es de delincuentes.

Estos chicos no tienen porqué cargar la mochila de 38 años sin títulos. Se le ganó a Ayacucho, pero en la cabecita de los jugadores revolotea: ‘Si no ganan, les vamos a meter bala en la canillas’. El chalaco es bobo, sentimental, alegre, jodón, pícaro, palomilla, bailarín, pero nunca atorrante. Somos distintos a los demás.

Por eso, esa misma batería que fue a ‘apretar’ debería ir a calmar las aguas. Los mejores resultados se dan cuando se conversa. No cuando aplicas el abuso. Y un apunte, eso que la Administración cumple a mí no me convence. Porque la gestión es pésima. Están contratando puro mamarracho y gente sin nivel. Dentro y fuera de la cancha.

La jefa recibe 23 mil soles mensuales, el más tío del equipo 40 y han fichado ‘chatarra’. Poquito a poquito voy a soltar las perlitas y grandes jales en las diferentes áreas. El club no es una beneficencia. Ni propiedad de ‘Redondo’ que está devolviendo favores a sus amigos. Y no va a ser...

‘CEMENTEROS’ NO PERDONAN AL ‘CABEZÓN’ POR QUEDAR ELIMINADOS DE LA CONCACHAMPIONS

Hay un run run fuerte que los ‘cementeros’ ya se cansaron y aburrieron del ‘Cabezón’ que los sacó campeones después de varias décadas en México. No le perdonan que haya quedado eliminado de la Concachampions y que esté peligrando su clasificación en la liguilla del campeonato doméstico.

En cualquier momento le bajan el pulgar y tendrán que abonarle un palo gringo por rescindirle. Lo curioso es que ya hay una corriente en Lima que lo propone en la selección. Estoy de acuerdo en que es un excelente profesional, pero no es el perfil que necesita el vestuario si no renueva Ricardo Gareca.

La fortaleza del ‘Tigre’ es el manejo de grupo, el camarín. El otro, así regale televisores, carros y lo que se le ocurra, es soportable solo un ratito. Se pelea hasta con su sombra. No tiene buena relación con la prensa y su cara de antipático no se la quita nadie. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.

