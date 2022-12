Del saque somos carnecita... Argentina-Francia, la final soñada del Mundial de Qatar 2022. Messi contra Mbappé. El rey ante su sucesor. El presente y el futuro. El domingo estará en juego la Copa, el mejor jugador del torneo y el goleador. Combo completo. Los compañeros en PSG llegan con cinco tantos y actuaciones desequilibrantes.

La ‘Scaloneta’ para dar la vuelta tendrá que tumbarse al actual campeón, que le sobran estrellas y da la impresión que hace lo justito para llevarse los partidos. Están mis dos candidatos que anticipé desde antes de que empiece la competencia. Pero mi fichita siempre está con la Albiceleste. Porque soy sudamericano, por ‘Leo’ y porque este equipo emociona a todos. Sí, señores...

Los ‘sabelotodo’ aseguran que el favorito es el equipo de Didier Deschamps. Que se toma una limonada y están totalmente equivocados, porque en el fondo deben estar recontrapalteados. Se agarran con una selección top, con mucha historia. No es la misma que la de Rusia 2018.

Encima después de ver sus dos últimos partidos, contra Inglaterra y Marruecos, no es el ‘cuco’ que lo pintan. Me atrevo a decir que sus individualidades marcan la diferencia. No el colectivo. Y sus segundos tiempos no son buenos.

Su menú ofensivo es letal, mortal: Dembelé, Giroud y ‘Donatello’. En el recambio, Thuran es un animal. Para mí, su punto flaco es su volante y zona defensiva. Dejan espacios y cuando les tocan sufren como mela. Se comen todititos los amagues.

Los marroquíes, más con corazón que fútbol, los tuvieron varios minutos contra las cuerdas. El 1-0 llegó rapidito y les dio calma, pero hasta antes del segundo gol la banca francesa se comía las uñas. El 2-0 apareció con mucha fortuna, dio calma y cerró el partido. Así es...

La fortaleza del ‘Gallo’ es que no perdona cuando fallas en salida o en los centros. Tiene definidores netos de cabeza y con los botines, hasta de larga distancia. La mandan a guardar en one. Lo positivo es que la delantera gaucha pasa por un excelente momento. La ‘Pulga’ y Julián Álvarez ya voltearon a los marcadores. Kounde, improvisado en la derecha, es normalito en esa posición. Por el lado de Theo Hernández está el hueco. Es un tanque con sus proyecciones, pero flojito cuando lo encaran en el uno contra uno. Me gusta más la volante de Mac Allister, Enzo Fernández y De Paul que la de ellos. Rexuxa...

Será la segunda final de un Mundial para Messi. A esta Argentina la veo distinta que aquella de Brasil 2014 cuando pierde con Alemania. Ese equipo esperaba que ‘Leo’ resolviera todos los problemas, ahora el grupo mata por la ‘Pulga’, hace todo el trabajo sucio y juega para su capitán.

En Qatar 2022, Scaloni corrigió los errores de la derrota ante Arabia Saudita en el debut y se arma de atrás para adelante, no le importó defender con cinco, porque arriba tiene a Messi y encontró a su acompañante ideal con Julián Álvarez, joven fresco, con hambre de gloria, conchudo, inteligente y con gol.

Si Argentina sale a matar en cada dividida como lo hizo ante Croacia, tiene el 50 por ciento del triunfo asegurado. En un duelo entre dos campeones del mundo, con historia y figuras, no se puede avizorar nada. Todo se definirá por detalles. Y no va ser... Me voy, soy fuga.

