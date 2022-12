Del saque somos carnecita... ‘Si pasamos a cuartos, déjame ilusionarme’, dijo Sergio Agüero en una entrevista en una cadena de televisión. Yo estoy en la línea del ‘Kun’. Argentina no solo es candidato porque tiene a un Messi excepcional. La albiceleste es favorita porque ahora la ven con otros ojos después del terremoto del debut.

TE VA A INTERESAR: LA ZURDA DE LIO MESSI Y LAS MANOS DEL ‘DIBU’ MARTÍNEZ PUSIERON A ARGENTINA EN CUARTOS DE FINAL

Ha ganado con categoría a México, Polonia y Australia. Tiene juego y recambio en el banco. Ayer todos levantaron la noticia por la legendaria actuación de Leo. Yo también, pero además destaqué los guantes de ‘Dibu’ Martínez. Y sobre todo, le dediqué un párrafo a Scaloni. No le tiemblan las canillas. No titubea ni tiene miedo en hacer los cambios y le importó un comino el apellido en la camiseta.

Le da a la tecla precisa. Su pizarra es mágica. ¿Y saben por qué? Se ha rodeado de asistentes cracks: ‘Payasito’ Aimar, el ‘Ratón’ Ayala, Walter Samuel y arriba en la tribuna está el ‘Jefecito’ Mascherano. Gente que se ha preparado y ha sudado esa histórica camiseta en mundiales, Copas Américas y han recorrido el mundo. Voces y opiniones que suman. Pensar que aquí se rodean de familiares o amiguitos de parranda. Sí, señores...

Reimond Manco en La Fe de Cuto cuenta su experiencia en Qatar (Video: Trome)

“BOMBARDERO, VALORA LO DEL ‘TIGRE’ GARECA”

Mi director me timbra. ‘Bombardero, valora lo de Gareca que sin jugadores en ligas top nos hizo guerrear en las Eliminatorias’. Le doy las gracias por llevarnos a Rusia 2018 con los puntos de mesa, pero no lo aplaudo ni le hago reverencia como sus ‘viudas-empresarias’ que ya se olvidaron de su ‘Tigre’.

Estoy rogando que Uruguay lo contrate porque tendremos un poco más de chances para clasificar al próximo Mundial. No tengo doble discurso. Mantengo mi posición desde que lo ficharon en el primer proceso. No me gustan los técnicos con un solo libreto.

Japón y Corea y otras selecciones lo han retratado. Se han parado ante potencias y les han ganado. En el fútbol moderno se han acortado las distancias siempre y cuando tu líder sea un capo en el trabajo. Y no va a ser...

BRASIL VS COREA DEL SUR

Por siaca, no soy general después de la guerra. Brasil no la tiene fácil hoy contra Corea del Sur. Los asiáticos quedaron terceros en la fase de grupos donde no merecieron perder con Ghana y en eliminación directa se hacen mucho más peligrosos. Los pueden golear, sí. Pero ojito que ese estilo veloz, ágil y dinámico jode como mela.

El ‘Scratch’ se ha mostrado sólido defensivamente, pese a perder con suplentes frente a Camerún. Pero a los zagueros Thiago Silva y Marquinhos cuando les prenden la moto casi siempre llegan tarde. El fuerte de ambos es el juego aéreo y la salida limpia. Técnicamente son de otro planeta. Pero pícalos y el ‘motor’ les suena o zapatea cuando ponen tercera. Esos chinitos son cargosotes en la marca, presión alta y de contragolpe vacunan. Que Neymar y Vinicius Jr. lo resuelvan en one. Curuju...

Mbappé es el nuevo rey de la pelotita. Es un monstruo. A sus 23 años lleva 9 goles en Copas del Mundo y va camino a coronarse bicampeón mundial. Sus números son impresionantes y por edad puede destronar a todos. Es imparable y mortal en el área. Polonia colgó una gigantografía de Kylian en su vestuario porque no lo vieron en el campo.

Le pega igual con los dos botines. De tres dedos, con el empeine o parte interna. Es inteligente y también habilitador. Completo. Lo lindo es que desde el sábado lo marcarán defensores con mayor jerarquía. Sería bueno ver cómo reacciona cuando le van con harta taba. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: