Del saque somos carnecita... me provocó almorzar ayer unos tequeños a la brasa y una pechuguita de pollo a la parrilla en el Pardo’s de la avenida El Polo. En plena ‘jama’ y en una mesa de mi costado, un niño de unos diez años le insiste a su abuelito: “Papito, ¿tú crees que le vamos a ganar a Brasil, que es el mejor equipo del mundo?”. Las canas del señor trataban de hacerle entender que no hay nada imposible.

“Es difícil, pero hay esperanzas. El equipo entrena duro y todo puede pasar”. El pequeño escuchó con mucha atención y se quedó mas tranquilo. La conclusión es que nada está escrito ni seguro en la vida.

UNA CONFESIÓN MUY PERSONAL

Y voy a contarles algo muy personal. Ni el cáncer (me sacaron la pantorrilla) pudo conmigo. El médico me dijo que era muy posible que cojeara el resto de mi existencia y nunca más iba a jugar al fútbol.

Pasaron dos años de mi operación, fulbiteo todas las semanas y camino normal. Los pronósticos a veces fallan. Yo solo le temo a Dios. Sí, señores... El Scratch puede estar tres peldaños arriba que todos, pero cada partido es una historia diferente. Y miren los últimos resultados del equipo de Tite. Le regalaron el triunfo ante Colombia y sufrió con Chile.

Y en los dos choques hay algo en común. Lo han correteado sin compasión a Neymar. Y no para meterle patadas. Solo le han ido con agresividad a la marca. Y casi han conseguido el objetivo. Es un ‘monstruo’ y no hay duda, pero ya no se la lleva de alivio. Todos le ponen cara de perro. Y eso hay que hacer el lunes.

Roten a la hora de ir con fuerza al balón. En cada rincón que sienta que se lo quieren comer con todas las cremas. Si logramos controlarlo, hay posibilidades. Pero si le vamos a masajear la pierna cuando lo golpeamos, estamos fritos pescaditos. Curuju...

La transformación de André Carrillo en actitud y fútbol es la gran sorpresa en el aficionado. La mayoría lo tildaba de ‘pecho frío’ porque se prendía por momentos, era intermitente, apático y desesperaba a la gente. Ahora contagia garra y da espectáculo. Cada vez que toca la pelota es un placer, una delicia.

¿Cuál es la razón de su cambio? De ninguna manera el nivel de la Liga de Arabia, donde solo van tres camellos y tres jeques al estadio. Lo que sí ayuda es que allá no tiene presión, estrés y es feliz. Gana premio hasta por meterse un bostezo. Ya su cuenta bancaria es una bóveda, muy merecido, y tiene una deuda con la gloria.

Pienso que debe darse una oportunidad en un club top de España, Italia o Inglaterra. Tiene calidad para ser portadas en esos países. Así es...

La firme que lo veo a Cuevita bailando ‘El cervecero’ en el vestuario y me causa mucha gracia. El chato es como tú, como yo, como el de la esquina, como el que chambea en la oficina y vende emoliente. O sea, nos gustan unas chelas y la música. Es alegre, pilero, bromista y de pueblo. Todos nos identificamos con su comportamiento.

La diferencia es que una cosa es la ‘joda’ en el camarín y otra el escándalo. ‘Aladino’ es un profesional en este deporte y tendrá todo el tiempo del mundo para divertirse cuando se retire y encima con hartas monedas. En sus vacaciones que la haga bien. Nada más... Me voy, soy fuga.