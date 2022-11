Del saque somos carnecita... La batucada sonó en Qatar y el planeta. Una cosa es el tiki taka de España, el fútbol vertical y efectivo de Francia y otra la alegría que trae Brasil al mundo, a la tribuna. El Scratch es un señor equipazo como lo anuncié en la previa. Pero la neta es que no solo son apellidos, son virtuosos con el balón. Le dan a la gente lo que les gusta. El toquecito, la de ‘cuca’, la ‘paradinha’, los tres dedos, las paredes a velocidad y el ingenio que aparece de la nada. Yo hago una analogía. La selección de Tite es como Mohamed Alí. Te hace creer que le estás haciendo el pare, que es de tú a tú, te adormece, te duerme, te mece y cuando suena la campanita, te destruye. El más grande de los pesos pesados de todos los tiempos te dejaba que le pegues y en los últimos rounds te molía a golpes y terminabas en la lona. Sí, señores...

La canarinha le regaló una hora a Serbia para que guerree y después se la llevó a Barranco Bar, la sacó a bailar toda la noche y al final se fue con ‘otra’. Qué disfrute. Qué deleite. Qué espectáculo. La salida limpiecita de Thiago Silva, las corridas de Vinicius, el dribling de Neymar, los golazos de Richarlison, la diagonal de Raphinha y las triangulaciones en one fueron un recital de fútbol. De cómo se juega la pelota. Y para redondear la faena, sacaron a los ‘monstruos’ de adelante y entraron Rodrigo, Gabriel Jesús, Antony y Martinelli. El equipo funcionó mejor, con brillo. Esos ‘brazucos’ hacen una selección de una favela y fácil le gana a cualquiera. Nooooo...

Yo creo que Cristiano Ronaldo es un goleador brutal, un crack. Pero por favor, no lo comparen con Messi, Maradona, Pelé, el ‘Fenómeno’ y otros ‘extraterrestres’. Llámenlo ‘sicario’ del área, incluso que está entre los grandes de la historia, pero no lo suban a ese podio ni de casualidad. ‘Checho’ Ibarra es el artillero histórico del Perú y no le llega al juanete a ‘Perico’ León ni a Claudio Pizarro. El portugués pasó la barrera de las 800 conquistas, pero no le den la credencial del mejor. Ayer le regalaron un penal ante Ghana, lo ejecutó al ángulo y bien por su récord. Pero ahí nomás. Que sea el más seguido en las redes, que su esposa sea una hermosura, que se haya comprado una isla, que se alucine bonito, bien por él y lo felicito. Destaco su mentalidad y profesionalismo. Aplaudo su carrera y títulos. Pero no jodan. Curuju...

Escándalo en La Florida, donde ya empezaron a hacer las cosas de la peor manera. Quieren contratar a un atacante que no hace ni dos pataditas, no tiene control dirigido, es delantero y no sabe cabecear ni peinar. No pongo su apellido porque sus viejos son pesados y puede traer cola. Lo pretenden porque sus representantes son los dueños del club. Por eso lo quieren hacer firmar un contrato de 3 años. Hummm... Me voy, soy fuga.

